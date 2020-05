Marko osvojio 32.000 kuna, a mladi znalci i dalje bez greške

I u drugoj epizodi popularnog HRT-ovog kviza Tko želi biti milijunaš, po novim pravilima, novi joker ostao je 100 posto učinkovit. Prema uputama i mjerama Stožera civilne zaštite RH - umjesto šestero u kvizu se natječu četiri natjecatelja, bez publike, čijeg je jokera zamijenio joker "Tri znalca" - mladi kvizaši Bruno Robert Kirinić iz Zagreba, Josip Buklijaš iz Vrgorca te Ivan Jurić iz Županje.

Simpatični Varaždinac Marko Porobija nastavio je put do miljuna na osvojenih 1.000 kuna iz prošle emisije. i sa sva tri jokera. Voditelj Tarik Filipović bio je u odličnoj formi, podijelivši s nama crnohumorno iskustvo svoje prve velike predstave, i bodreći snimatelje koji, kako je kazao, s jednom rukom rade a drugom plješću u studiju.

Prve nedoumice stigle su na 9. pitanju, za 16.000 kuna - Radnja opere "Ero s onoga svijeta" zbiva se na ovom svijetu, u maloj varoši, negdje u ravnici A) ispod Dinare B) ispod Biokova C) ispod Velebita ili D) ispod Mosora. Pokušao je logikom doći do rješenja, ali ipak se odlučio za pomoć jokera - odlučio se za Pola-pola i na koncu ponudio odgovor ispod Dinare - točno! Već na sljedećem pitanju zatražio je pomoć znalaca - nije znao koje je najpoznatije djelo talijanskog kipara Artura di Modice - javio se Ivan i sugerirao mu odgovor brončani bik. Marko je ipak, pozvao i jokera zovi, ali on je iskreno priznao da ne zna odgovor. Kazao je znalčev odgovor - i osvojio sigurne sigurne 32.000 kuna. Na tom je iznosu i ostao, pogriješivši na pitanju o talačkoj krizi iz 1975. kada je zloglasni Carlos Šakal držao taoce u sjedištu OPEC-a.

Najbrži prst, prvi večeras, imala je Zagrepčanka Jelena Rajher, kronološki poredavši britanske premijere. Na pitanju- Kojeg znaka nema u Ohmovom trokutu? A) I B) R C) U D) W tražila je pomoć znalca i pogodila točan odgovor W. Na sljedećem pitanju, za 8.000 kuna - Čiji je brod zapeo i jedva se izvukao iz Velikoga koraljnog grebena - zvala je jokera zovi, a potom ispucala i posljednjeg, pola-pola, te ponudila joker odgovor Cookeov - i pogodila! Bez joker je krenula dalje, ali i odmah pokleknula na pitanju o dvije zgrade koje dijele 17. mjesto na listi najviših svjetskih nebodera - odustala je, ali razmišljala je o točnom odgovoru - blizanci Petronas Towers u Kuala Lumpuru u Maleziji. Otišla je kući s 8.000 kuna.

Sljedeći natjecatelj večeras bio je Mladen Rakić iz Buja, koji živi u Zagrebu. Iako otac troje djece, na pitanju Tko se na kraju svake epizode nakon rukovanja pozdravlja i laktovima, zatražio je pomoć znalaca. Svi su znali odgovor, a odabrao je Brunu - točan odgovor bio je Pat i Mat (A je to). Mladen lov na milijun nastavlja sljedećeg četvrtka, na pitanju za 1.000. kuna.