Marko Škugor: Po glasu sam tenor, a u kuhinji supruzi teror

Jedino što mi je bitno je da moja publika koja dođe na koncert s njega ode “bogatija” nego što je bila prije nastupa. Dok god to budem u stanju postići, to je moja najveća nagrada, ističe nam Marko Škugor (30).

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Glazbenik rodom iz Šibenika ponovno će sredinom ožujka “zasjati” na bini KD Lisinski nakon što je 2018. dvoranu napunio do zadnjeg mjesta. Taj nastup smatrao je vrhuncem karijere, a sad je ponovno dobio priliku stati pred zagrebačku publiku, kojoj će zapjevati neke od svojih najvećih hitova.

- Predivan je osjećaj raditi koncert u jedinoj pravoj koncertnoj dvorani u Hrvatskoj. Ovogodišnji koncert za mene ima poseban značaj jer sam uključen i u organizaciju cijelog projekta koji planiramo dignuti na najviši nivo što se tiče produkcije - obećaje nam glazbenik.

Foto: Privatni album

Iako kaže da prije nije razmišljao o nastupima u drugim većim dvoranama, nada se kako će jednog dana imati priliku napuniti zagrebačku Arenu.

- Idem korak po korak, ali ne odbacujem tu opciju da se i to ostvari kroz koju godinu - dodaje Škugor. Šibenčanin publiku “časti” ljubavnim pjesmama, a od njih nema namjeru odustati jer, kako nam objašnjava, to je jednostavno dio njega.

- Samo ljubav. Ne mogu se zamisliti ni u jednom drugom žanru - kaže i dodaje da ga novac nije doveo u svijet glazbe pa zbog novca ne bi mijenjao žar.

- Mnoge stvari u životu su puno bitnije od novca - smatra.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Zbog pjesme 'Samo s tobom ja upoznao sam ljubav' često je specijalni gost u crkvama kako bi mladencima uveličao prve bračne minute. Na društvenim mrežama dijeli videozapise tih nastupa, a na njima nerijetko mladenci, ali i gosti puste suzu. Za glazbenika to je posebno.

- Jako sam počašćen kad se ljudi odluče pozvati mene da uveličam tako veliki događaj u njihovim životima. Jako sam emotivan, ali u tim situacijama je najbitnije otpjevati pjesmu na pravi način - ističe kroz smijeh. Obožavateljice mu često 'tepaju' da je dalmatinski slavuj ili kralj prvih plesova. To mu laska, ali ipak ističe da mu je najveća nagrada da se ljudi ugodno osjećaju i uživaju dok ga slušaju.

Foto: Privatni album

- To kako će me tko nazivati nije toliko bitno - izjavio je glazbenik. Najveću radost u životu pruža mu obitelj. Sa suprugom Ivanom u braku je sedam godina te imaju sinove Andriju (6) i Petra (3).

- Od prvog susreta smo se osjećali kao da se oduvijek znamo i odmah smo znali da je to ono pravo. Najbitnije je da se ljudi u braku podržavaju, a ja s obzirom na prirodu posla ne bih uspio da nemam veliku potporu supruge - smatra Škugor, koji ne voli 'robovati' datumima, pa kaže kako je za njega svaki dan dobar da provede vrijeme s voljenom osobom ili za neko posebno iznenađenje. Supruzi je posvetio album, ali je, kaže, ne može iznenaditi kulinarskim specijalitetima.

- Po glasu sam tenor, a u kuhinji sam teror! Iako sam tijekom studija u Zagrebu zadnjih nekoliko godina živio sam u stanu, nikad nisam naučio kuhati. Mogao bih pripremiti jaja na oko ili kajganu, no kvalitete tih jela u mojoj izvedbi jako variraju, tako da taj dio ipak prepuštam supruzi - govori kroz smijeh. Zato glazbenik većinu slobodnog vremena provodi igrajući se sa sinovima.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Stariji sin se u zadnje vrijeme promijenio od toga da nije dopuštao da zapjevam po kući, jer je to povezivao s tim da tata ide na put i da ga neće vidjeti, do toga da sad želi sa mnom pjevati i učiti sve moje pjesme. Mlađi sin je još premalen, ali vidim da je oduševljen kad mu pjevam - objašnjava. Trenutačno ne razmišlja o povećanju obitelji, ali ne krije kako je to u budućnosti moguće.

Za scenu je bitan i izgled, zato glazbenik vježba kad god stigne.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

- Zbog toga se bolje osjećam, no ipak su moje najjače ‘oružje’ glas i pjesma - izjavio je Škugor. Danas se bavi glazbom, ali magistrirao je na Ekonomskom fakultetu. Titula mu je itekako pomogla u karijeri.

- Mnoge stvari koje sam naučio tijekom studija pokazale su se jako korisnima u raznim poljima ovog posla, tako da nikad ne bi mijenjao put kojim sam krenuo, a na kraju me sasvim nenadano odveo u glazbu, koja mi je danas psosao, ali i poziv - rekao nam je ponosno glazbenik.

