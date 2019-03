Marko Tolja objavio prvu fotku sina Mara: 'Nek vam je sretno'

Ne postoji riječ, rečenica, pjesma ili knjiga kojom bi se ovaj osjećaj mogao opisati, komentirao je pjevač Marko Tolja (34) na društvenim mrežama i pohvalio se prvom fotografijom sinčića Mara.

Foto: Instagram

Njegova objava raznježila je obožavatelje i pratitelje koji su mu odmah čestitali na prinovi.

- Čestitam Marko od srca tebi i supruzi, a malom Maru želim lijepo djetinjstvo. Nek vam je sa srećom - samo je jedan od mnogih komentara Toljinih pratitelja na Instagramu.

Naime, pjevač i njegova supruga Ana Ivančević (32) krajem veljače postali su roditelji dječaka. Kako je prenio Story, Ana je rodila u Zagrebu, a sretni par u srpnju prošle godine stao je pred oltar nakon dugogodišnje veze. Vjenčali su se u tajnosti u Istri, ne skidajući osmijeh s lica, a s nekoliko fotografija pohvalili su se i pratiteljima na Instagramu.

Foto: Instagram

Ti si jedino što vrijedi, početak i moj kraj, s tobom srce se ne štedi, moga oka ti si sjaj. Topli osmijeh kad me život stisne sivim danima, ti me dižeš, ti me hrabriš, moja si utjeha - napisao je Tolja ispod fotografije s vjenčanja.

