Maro (18) iz 'Večere': Odustao sam od nogometa jer želim studirati medicinu. To je strast

U večerašnjoj emisiji 'Večera za 5 na selu' kuhao je najmlađi kandidat, student medicinske laboratorijske dijagnostike, Maro Hegediš (18). Mladi student rodom je iz Pitomače, a kuhao je kod tate u Slatini. Maro je dugogodišnji fan 'Večere', prati je već 10 godina, a prijavio se, osim toga, zato jer je to i obećao svojoj baki. Osim što voli kuhati, voli igrati nogomet i medicina mu je velika strast.

Foto: RTL

- Sve je krenulo neke 2013. godine kada sam krenuo skupljati nogometne sličice. Sljedeće godine sam krenuo igrati nogomet. Igrao sam svaki vikend s dečkima, a preko ljeta i svaki dan. Nakon toga znao sam sve o nogometu, svu štrebersku statistiku. Ako me pitate neke sitnice sve ću znati. Iako ga volim, ostavio sam se nogometa zbog medicine. To mi je veća želja - ispričao je u emisiji dok je pripremao jela za večeru.

Kako je rekao, radije bi se fokusirao na školu.

Foto: RTL

- Nisam uspio upisati medicinu pa ću probati sljedeće godine. Nema odustajanja - rekao je samouvjereno te ispričao zašto baš želi medicinu:

- Kao mali bio sam često zbog nekakvih gluposti u bolnici. Privukao me rad s ljudima i tu sam se zainteresirao za to. Kad vidim nasmijanog doktora koji obilazi bolesnike i brine se o njima meni je to fantastično. Najviše mi se sviđa to što mogu tako nekom pomoći.

Maro živi s majkom u Pitomači, a brata, sestre, tatu, maćehu i baku najviše viđa preko zimskih praznika kada dođe u Slatinu.

Foto: RTL

- Bio sam mali kada su se mama i tata rastali. Nije to bilo baš stresno, brzo smo se prilagodili tome. Tata trenutno radi u inozemstvu. Ja i on imamo dobar odnos i nismo izgubili kontakt - ispričao je.

Otkrio je i kako kada dođe u Slatinu kod tate on najčešće kuha, a kada to ne radi, odu jesti kod bake.

Veliki obožavatelj emisije odradio je i probnu večeru kako bi, kad stignu gosti, sve bilo kao po špagi, a kandidate je očarao svojom večerom te je za nju zaradio maksimalnih 40 bodova.

Foto: RTL

Najčitaniji članci