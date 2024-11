Martha Stewart nezadovoljna dokumentarcem: 'Rekla sam mu da se riješi tih scena. Mrzim ih'

U srijedu je na Netflixu izašao dokumentarac o životu Marthe Stewart, američke kraljice domaćinstava.

No ona nije baš zadovoljna dokumentarcem. Kako je ispričala u intervjuu za New York Times, Marthu je šokiralo kakve je scene redatelj R.J. Cutler koristio u filmu 'Martha'.

- One posljednje scene u kojima izgledam kao usamljena starica koja pogrbljena hoda po vrtu? Čovječe, rekla sam mu da ih se riješi. I on je to odbio. Mrzim te posljednje scene - rekla je.

Opisala je zašto u toj sceni izgleda pogrbljeno i šepa. Kaže da joj je tada pukla Ahilova tetiva.

Foto: Instagram

- Morala sam na groznu operaciju. Malo sam šepala. Ali opet, on čak ni ne spominje to - kaže Martha.

- Imao je tri kamere na meni. I on odlučuje koristiti najružniji kut. Rekla sam mu: 'Nemoj koristiti taj kut. Nije najljepši. Imaš tri kamere. Koristi drugi kut.' On to nije htio promijeniti - dodala je.

Foto: Hubert Boesl

Tvrdi da film troši 'previše vremena' na njezino suđenje iz 2004. i zatvorsku kaznu zbog laganja vladi o prodaji dionica.

- Nije bilo tako važno. Suđenje i zatvor bili su samo dvije godine u mojih 83. Smatrala sam to odmorom, da vam iskreno kažem - ispričala je.

Marthi se nije svidjela ni glazba u filmu. Rekla mu je da želi rap glazbu, a on je odabrao onu koja, kako kaže, nema nikakve veze s njom.