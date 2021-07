Sat je polako otkucavao ponoć u Hrvatskoj. U Japanu, na drugom kraju svijeta, bilo je rano jutro. Braća Sinković su pred naletima jakog vjetra i ostalih nepovoljnih uvjeta osvojili olimpijsko zlato u veslanju, u disciplini dvojac bez kormilara.

Maestralno i bez pogreške, Valent (32) i Martin (31) vodili su od početka utrke pa do samog kraja. Nakon intoniranja himne i zlatnih 'kolajni' oko vrata slijedi povratak kući i obiteljima.

Kada su se 2018. godine vratili kao europski prvaci, njihove supruge spremno su ih tada dočekale. Čvrsti i topli zagrljaj u tom se trenutku činio važnijim od bilo kakve medalje.

Martinu je u zagrljaj skočila supruga Manuela s kojom je u braku osam godina, a Valenta je izljubila njegova Antonela, pravnica s kojom se vjenčao 2017. u Zagrebu. U napornim sezonama i vremenski ograničenim odmorima, upravo su im supruge najveća potpora.

Martin i Manuela upoznali su se 2009. godine u njenom rodnom gradu Sinju. Iduće godine pozvao ju je na Alku, a kasnije su 'snimljeni' kako zajedno šeću gradom.

- To se kod nas u Sinju smatra svojevrsnim neslužbenim zarukama i znakom da par ozbiljno planira zajedničku budućnost. Nakon toga nema natrag - ispričala je Manuela u intervjuu za Gloriju prije nekoliko godina.

Martin ne krije koliko mu znači supruga.

- Manuela mi je posljednjih godina bila važna podrška, i u sportskim uspjesima, i u životu općenito. Sretni smo što smo našu dugogodišnju vezu okrunili brakom - izjavio je prije nekoliko godina

U Sinju je često i Antonela, koja je i sama izjavila da je zavoljela ljepotu sinjskog kraja.

- Prije nego što sam upoznala Valenta, rijetko sam dolazila u Sinj pa sam tek uz njega otkrila ljepotu Cetinske krajine. A kad se Valent zaželi kupanja u moru, može skočiti do mojih u Split ili na Čiovo, gdje žive moji baka i djed: uvijek nas dočeka pun stol jer i Valent i ja obožavamo mnogo jesti - ispričala je prije par godina Antonela.

Ona i Valent krajem ožujka po prvi puta postali su roditelji, a kakav im je život uz sinčića Karla, otkrio nam je nedavno sam Valent.

- Iskreno, to me dosta promijenilo. OK, možda nije mene osobno, ali jest moj način života. Do sada sam život uglavnom bazirao na svoj trening, sve mi se vrtjelo oko toga, a sada mi se cijeli život vrti oko sina. No, evo i na utrci u Italiji se to pokazalo dobrim, nisam smanjivao treninge, niti se osjećam umorniji nego inače. Spavanje? To se isto mijenja, kako koju noć, haha. Većinu vremena spavam normalno, ali da ponekad se i ja budim tijekom noći. No, sin mi je sada samo dodatna motivacija za dalje, za nove veslačke izazove - završio je.