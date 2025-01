Martin Kosovec za 24sata: Volio bih otpjevati himnu Milanoviću. Frizura? A imao sam nezgodu...

Martin Kosovec je nedavno publiku iznenadio promjenom imidža i pokazao popularni "buzz cut", a nama je otkrio da je do nove frizure došao radi "nezgode".

- Htio sam popraviti šiške s mašinicom, ali sam se popiknuo na rub vešmašine i zarezao si crnu rupu nasred glave. Onda sam se, logično, morao osakatiti do kraja pa je došlo do promjene imidža. Osobno se ne mogu pogledati u ogledalo, ali ljudi mi kažu da mi dobro stoji - otkrio nam je pobjednik "The Voicea".

Zagreb: Martin Kosovec, pobjednik The Voicea Hrvatska | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Drago mu je, priznaje, što ga je publika svih generacija zavoljela, a sad je u utrci za Zlatni studio, s Gršom i Baby Lasagnom.

- Što se tiče glazbenih brojki, svakako su konkurencija. U realnom svijetu ne gledam ih tako. Dapače, gledam ih kao svoje vrlo dobre poznanike i kolege te poštujem i cijenim njihov rad bez obzira na žanr - iskreno će Martin, kojeg neki nazivaju "miljenikom svih generacija".

- Ne znam tko mi je dodijelio tu nagradu, ali sam jako zahvalan ako je tako - kaže.

Bliži se inauguracija predsjednika Zorana Milanovića, a čitatelji 24sata u anketi su otkrili da bi voljeli čuti Martina kako izvodi himnu.

- ⁠Vrlo rado bih pjevao na inauguraciji, no nisam dobio nikakav službeni poziv. Što se tiče drugih, kužim tu zapadnjačku foru s poznatim pjevačima, ali ipak mi je najdraže kad himnu zagrmi mješoviti zbor - priznaje Martin.

Foto: Antonio Ahel

Na pitanje koja je njegova vodilja kroz karijeru, govori:

- Nit vodilja kroz karijeru je moja menadžerica Lidija Samardžija. Sve učim od nje i njezinog tima ljudi. Tu je i moj tour i PR menadžer Danijel Matkov s kojim se mogu poistovjetiti na prijateljskoj razini i mlađim temama.