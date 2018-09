Martina je pobjegla: Šokirao je natjecatelj koji slika penisom

Show 'Supertalent' dobio je i drugog zlatnog kandidata, 13-godišnju Elenu Brnić koja je svojim anđeoskim glasom oduševila žiri. Ona je Maji Šuput i Martini Tomčić izmamila suze na oči te na kraju zahvaljujući

Maji osvojila zlatni gumb i plasirala se direktno u polufinale.

- Elena, kakvo iznenađenje! Prekrasna si - rekla je Maja. Janko Popović Volarić i Davor Bilman su također pohvalili Elenin glas te sami nastup.

- Pred tobom je tako fantastičan put i ja sam zapravo ganuta razinom izvedbe, profesionalnosti, stava i interpretacije koju smo upravo čuli od tebe - rekla je Martina mladoj natjecateljici. Svojim vokalnim sposobnostima žiri je iznenadila i Elizabeth Zacero iz Rijeke, unatoč zamjerci žirija da previše u pjevanju imitira pjevačicu Rihannu.

- Ja ću te prozvati Pepeljugom koja će sad jako zapeti i nikako neće ići u smjeru Rihanne i smjeru imitacije. Ok je kad nemaš vokalni identitet, onda ideš imitirati jer je to bolje od tvog originala, ali tvoj original je toliko dobar i ti to znaš, ali ćeš uz pomoć 'Supertalenta' i naših vokalnih mentora

saznati - komentirala je Martina. Davor se na to nadovezao.

- Ako bi mogla obećati da ne pjevaš prekasno vikendom, onda bih ja vrlo rado bio susjed s tankim zidovima - rekao je Bilman. Žiri je bio oduševljen i nastupom Vanesse Jakac koja je atmosferu zagrijala skladbama na harmonici.

- Ja sam fascinirana, jesi ti sigurna da imaš samo 14 godina - upitala ju je Maja, a Janko joj je rekao kako je on njezin veliki obožavatelj. Nešto neuobičajeno i nikad viđeno u 'Supertalentu' priuštio je natjecatelj Biba struja koji za sebe kaže da ima talent kojega nema nitko u svijetu. Da može podnijeti visoki napon dokazao je i na pozornici, a u svemu tome asistirao mu je Janko.

- Znam o struji relativno malo, dakle to nije uvreda da ovo nije normalno, ali je krajnje fascinantno. Ja vas sasvim sigurno želim vidjeti stepenicu iznad ovoga ako je to uopće moguće - komentirala je Martina. Maja se na to nadovezala.

- Ja sam naježena od glave do pete. Apsolutno sam fascinirana i ne da ste donijeli dašak svježine, baš ste nas zabavili. Ja bih vas puknula direktno u finale da nisam potrošila svoj zlatni gumb - rekla je pjevačica natjecatelju. Sedam kandidatkinja iz grupe Flamenco Split predstavilo se poznatim španjolskim plesom te 'zapalile' atmosferu u studiju Supertalenta.

- Primijeti se da nemate svaka istu razinu uvježbanosti, što nije ni moguće. Od mene imate veliku pohvalu što ste bile dovoljno hrabre prijaviti se kao plesači koji se time bave rekreativno. Vidi se da se vi time bavite jer volite - komentirao je Davor njihov nastup. Martina je dodala kako su sve neke nedostatke u plesu uspjele nadoknaditi izborom glazbe i kostimima.

- Moju krv uspjele ste uzburkati. Sjajno - zaključila je. Osim vatrenog flamenca, atmosferu je 'zapalio' i natjecatelj Marčelo Selim koji se predstavio s imitacijom plesa 'kralja popa' Michaela Jacksona.

Foto: Nova TV

- Ti si se koncentrirao na ples koji je stvarno impresivan i imaš taj jedan flow da to klizi. Trudiš se i simpatičan si jako - komentirao je Janko. Martina je rekla kako iznimno cijeli mlade ljude koji ulažu u sebe i rade nešto što ih oplemenjuje.

- Kao imitacija, nemam što za zamjeriti, super si skinuo Jacksona. Kao ples, ako gledam kao nastup, malo je bilo nekih rupica kada se nije ništa događalo, a ovo kada se događalo je bilo apsolutno dobro, samo da još dodaš nešto - istaknuo je Davor. Barmenski dvojac BarLevels pokušao je impresionirati žiri svojim talentom flair showom, no nisu to u potpunosti uspjeli kako su zamislili.

- Imate puno zanimljivih trikova, fora kada se izmjenjujete. Malo vas je trema pojela - primijetio je Davor. Martina je rekla kako je iz nekog čudnog razloga uspjela izignorirati neke evidentne greške jer je nju to riganje vatre toliko fasciniralo.

- Strašno si sceničan. Poručit ćemo djeci da ovo ništa ne isprobavaju doma - komentirala je. Natjecateljica Leona Borovčak pokazala je koje je sve trikove naučila svog psa Bena koji razumije naredbe na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku.

Foto: Nova TV

- Bilo je puno onih trikova koje mi vidimo često. Mi za ovaj Supertalent tražimo možda malo specifičnije i atraktivnije točke tako da ako večeras prođeš moraš uključiti neke atraktivnije točke jer se gledaju nijanse. Sve u svemu, mislim da na sebe i Bena možeš biti ponosna. - zaključila je Maja. Dva glasa 'da' i dva' ne'od žirija dobio je natjecatelj Slobodan Bebić koji je došao predstaviti svoj talent – pisanje poezije. Iako se žiri složio da jako lijepo piše, nikako im se nije svidjela njegova prezentacija pa su se na pozornicu popeli Janko i Martina pokazavši mu kako ispravno čitati poeziju.

- Ja bih rekla da su vaši stihovi slika vašeg života, slika vaše suštine. Vi ste predivan čovjek, ali ne znate čitati vlastite pjesme - rekla je Martina. Nastup natjecatelja Ivana Kozjaka koji se predstavio pjevanjem nikako se nije svidio žiriju pa su mu svi stisnuli X.

Foto: Nova TV

- Ivane pobogu! To je toliko deranje, neko čudno, tiho deranje, nismo to dugo čuli - komentirala je Maja, a jednako tako žiri nije bio zadovoljan ni pjevanjem natjecatelja Filipa Rakočevića koji se predstavio vlastitom rap izvedbom. Dok su mu Maja i Janko kazali kako nastup nije bio dobar zbog matrice, Martina mu je objasnila što joj je smetalo.

- Filipe, nije do matrice. Ja mogu razumjeti zašto ti ovo radiš i mislim da je legitimno da to radiš. S druge

strane mislim da je legitimno da ti mi kažemo da imaš ekipe od puno manje godina koji to rade u garage bandu i programima na kompu i zvuče kud i kamo na višoj razini nego ovo. Ja poštujem tvoj rad, ali ovo nije bilo dobro - rekla je Martina.

Posljednji nastup u drugoj epizodi bio je onaj natjecatelja Brenta Raya Frasera, umjetnika iz Kanade, koji je izazvao popriličan šok u publici. Na pozornici se pojavio u bijelom kombinezonu, a nakon što ga je svukao sa sebe te krenuo u realizaciju svog nastupa – crtanja na platnu pomoću penisa, Martina je stisnula X i napustila studio, dok je ostatak žirija u čudu i s velikim zanimanjem gledao nastup.

- Ja ovo nikad nisam vidjela u životu i lijepo je vidjeti nešto novo. Kako god, nikad neću zaboraviti ovaj nastup, ali za ovakav show, morat ću ti se samo zahvaliti i reći 'ne'- rekla mu je Maja, a Davor i Janko su zaključili kako je to zaista talent te mu dali glas 'da'.

No, publika u studiju nije bila zadovoljna Majinim glasom 'ne' te ju je uz skandiranje i navijanje ipak nagovorila da glasa 'da' pa je tako Brent svoj nastup završio s tri glasa 'da' i jednim 'x'.