'Martina ima tijelo za trbušni ples, samo ju ja moram naučiti'

Da bi se plesalo sa sabljom, potrebne su godine učenja ovoga plesa. Tek nakon što je plesačica svladala pokrete i izolacije, onda se može krenuti s balansiranjem ovoga rekvizita. Ples sa sabljom je vizualno atraktivan, a rad koji stoji iza toga je ogroman, rekla nam je Sara Saršon.

Natjecateljica showa 'Supertalent' svojim je talentom opredijelila mišljenja žirija. Dok su Maja Šuput (39) i Davor Bilman (43) bili oduševljeni njenim sposobnostima, Martina Tomčić (43) i Janko Popović-Volarić (38) nisu bili zadivljeni njenom izvedbom.

Foto: NOVA TV

Razgovor između Sare i žirija završio je tako što joj je Martina rekla da prestane sa svojim osobnim frustracijama.

- Znamo tko ovdje ima osobne frustracije, a to nisam ja - odgovorila je plesačica kada je završila nastup, a čim je izašla iz pozornice Martina je dodala: 'Došla je ovdje kao razjareni bik, ništa mi se ne sviđa, previše loše energije'. No, unatoč lošim komentarima, natjecateljica je zadovoljna svojim nastupom.

- Ponosna sam na svoj nastup jer znam kroz kakve sam naporne treninge prolazila dok sam pripremala točku. Kao što je Maja rekla, sve sam izvela kako je trebalo - smatra Sara koja ipak i dalje ne može vjerovati neprofesionalnom ponašanju pojedinih članova žirija.

Foto: Facebook

- Komentari žirija su mi nadasve smiješni. Znala sam da je dio žirija nestručan kad je riječ o trbušnom plesu već i od prošle audicije tako da sam bila spremna na njihovo ponovno neznanje, ali moram priznati ne u tolikoj mjeri - objasnila je natjecateljica i nastavila:

'Poštujem mišljenje pa bilo ono i ne. Ali praviti se da znaš nešto o ovom plesu i govoriti mi neistine o tome što ti misliš kako bi taj ples trebao izgledati, to je ono preko čega kao umjetnik ne mogu prijeći. Osjetila sam potrebu Tomčić educirati jer je bila opća sramota ono što je ona rekla. Ako Tomčić ne zna da je ples sa sabljom sastavni dio trbušnoga plesa, nije se trebala sramotiti pametovanjem već lijepo reći da je se nije dojmilo. Vrijeđanje mene da sam bik je sramotno i ne priliči jednom članu žirija', izjavila je Sara.

Foto: Facebook

Riječanka je, kako objašnjava, inače jako sramežljiva i tiha, ali na vrijeđanje nije mogla šutjeti.

- Većina mojih poznanika iznenadila se na moj dijalog s članovima žirija. Kad mi je do nečega stalo, naravno da ću se zauzeti i stati u obranu za to pogotovo kad znam da druga strana govori neistinu. Ja sam samo kulturno odgovarala na neznanje Tomčić. Kakav bih ja to umjetnik bila da nisam reagirala na sve to neznanje uzevši u obzir činjenicu da se obrazujem u jednoj od najprestižnijoj školi trbušnoga plesa na svijetu. Došla sam tamo kao ravnopravni govornik a ne kao ulizica kojoj treba da. Zar je to bahatost? - pita se natjecateljica.

Foto: RTL

Ovo joj je treći put od kako nastupa u 'Supertalentu'. Prvi puta se prijavila 2011. te je nastupala s fusion točkom u polufinalu. Ponovno se prijavila 2015. godine te, iako je dobila 4 da, nije ostvarila daljnji krug natjecanja.

- Tada sam izvela klasičnu točku trbušnoga plesa, a posebno su bili zanimljivi komentari članice žirija Tomčić koja je rekla da je ona vidjela puno „kockica“. E pa da pojasnim, pravilnije „kvadratići“ i ostale teške izolacije koje sam izvela spadaju u sam vrh tehnike trbušnoga plesa - kaže Sara i dodaje kako bi Tomčić bila dobra trbušna plesačica jedino ukoliko joj ona postane instruktorica.

Foto: Facebook

Trbušnim plesom bavi se od svoje 19-e godine. U početku je polazila samo tečajeve te, kako kaže, nije bilo prostora za napredak. Nakon završetka Filozofskog Fakulteta u Rijeci gdje je magistrirala engleski jezik, književnost i pedagogiju, postala je svjesna da je njena ljubav prema ovoj umjetnosti velika te da želi potpuno obrazovanje u ovoj plesnoj disciplini.

- Kako u Hrvatskoj ne postoji edukacija svjetskog nivoa, saznajem za Salimpour školu trbušnoga plesa, jednu od najcjenjenijih u svijetu. Od tada se sve promijenilo - rekla je Riječanka koja kontinuirano pohađa seminare po Europi i ulaže u svoje obrazovanje.

Foto: privatni album

Jedina je plesačica iz Hrvatske koja je imala priliku dva puta nastupati s najstarijom grupom trbušnoga plesa na svijetu.

U travnju ove godine odradila je europski dio turneje Bal Anat-a Stockholm-London-Brussel, povodom njegove 50-e obljetnice, u kojem je bila vodeća plesačica u plesu sa sabljom, ali prošle je godine postala i certificirana voditeljica plesnih tehnika.

Zadnje tri godine vježba balansiranje sablji, a nekoliko puta se i ozlijedila.

- Na sreću, samo sam se par puta porezala. Dovoljno je sablju nezgodno u brzini uhvatiti i eto ti mini povrede. Ali vježba čini čuda - objašnjava natjecateljica koja trenutno vodi svoj plesni studio u Rijeci gdje podučava satove trbušnoga plesa.

Želja joj je prikazati trbušni ples kao plesnu disciplinu ravnu baletu po svojoj težini i uloženom trudu.

- Plesna disciplina koja je podcijenjena i zanemarena, a usuđujem se reći jedna od najtežih - kaže Sara koja bi jako voljela nastupiti u spotu Maje Šuput.

Vani je prva epizoda treće sezone Videostara, jedinog YouTube talent showa u regiji!

Ove godine vrijede nova pravila, a još stroži žiri traži onaj poseban J-faktor koji mora imati novi pobjednik.

Prijave još uvijek traju i svi koji žele mogu se prijaviti OVDJE do 22. listopada! Požurite! A sad pogledajte novu epizodu ako još niste!