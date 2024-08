Martina iz 'Ljubav je na selu' je otkrila: Vjenčat ću se tek kada ispravim zube. Nepodnošljivo je

Martina Bede sudjelovala je u 15. sezoni 'Ljubav je na selu' kod farmera Siniše Markovića, no njihova ljubav nije potrajala. Ipak, nakon showa je pronašla sreću s Ivanom, kojeg je upoznala na društvenim mrežama. Partner ju je zaprosio početkom ove godine tijekom posjeta Božićnoj priči obitelji Salaj u Čazmi, a sad je otkrila kako neće tako brzo pred oltar.

- Kada skupim novac, a to će biti uskoro, stavit ću zubni aparatić. Trošak je otprilike 3000 eura, a na informativnom razgovoru rekli su mi kako bi se to moglo ispraviti kroz godinu dana. Kad se to dogodi, onda ćemo imati vjenčanje - rekla je Martina za RTL.hr.

Foto: Instagram

Priznala je kako joj je to prioritet jer joj je zagriz postao nepodnošljiv. Ranije je otkrila kako će vjenčanje imati u okolici Ivanić-Grada te da bi voljela zasjati u vjenčanici sa šljokicama ili cirkonima.

- Definitivno, bez toga ništa i mora mi biti široka jer ako bude uska izgledati ću kao sirena. Što se gostiju tiče, planirali smo samo uži krug obitelj, nekih 120-150 gostiju - otkrila je uzbuđeno.

Foto: Instagram

Martina i Ivan upoznali su se preko društvene mreže TikTok.

- Uključila sam se u njegov live prijenos i tu smo počeli stvarati kontakt. U vezi smo već neko vrijeme, preselila sam se kod njega u Ivanić-Grad. Tu sam se i zaposlila u kafiću - rekla je svojevremeno Martina i dodala kako joj je jako lijepo.

Foto: RTL

Svojevremeno se osvrnula i na neuspjelu vezu sa Sinišom. Nakon kraja emisije, zajedno su bili još dva mjeseca.

- Nisam preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa - rekla je Martina.