Martina iz 'Survivora' prisjetila se pokojnog brata: 'On je samo zaspao. I dalje me jako pogađa'

Emotivna nagrada u emisiji 'Survivor' je iza plavog tima, ali ostavlja posljedice i u novom danu koji će u kampu početi razgovorom o njihovim obiteljima. Kandidati plavog tima ponijeli su sa sobom u kamp prethodnu nagradu, a to su pisma njihovih obitelji koja bi ih trebala ohrabriti za daljnje sudjelovanje u surovim uvjetima Survivora.

Matea će se tako u razgovoru s Marinom prisjetiti svog brata Luke koji ima dijabetes, a Martina svog pokojnog brata Josipa.

- Matejinom bratu Luki poručila bih da je najveći borac kojeg poznajem. Svakako mi je postao uzor ovdje i svaki put kad mi dođe da kažem da bih išla van jer ne mogu izdržati ne jesti, sjetit ću se koliko se on kao dijete može kontrolirati - reći će Martina.

Ona je dobila pismo od brata, pa će se prisjetiti srednjeg brata Josipa koji je preminuo s 19 godina.

- Kao i moj otac, samo je zaspao. Praktički nije ni počeo živjeti. Prošlo je mnogo godina od tada, život ide dalje, ali to uvijek stoji tu i u ovakvim situacijama kad je stvarno teško, to me jako pogađa - ispričat će Martina.

Crveni tim opterećen je Ognjenom čija ih isprika nije impresionirala.

- Bilo je jasno da želi provjeriti koji mu je status u plemenu i da se vrati u pleme do ujedinjenja. On se nije htio ispričati nego opravdati svoj postupak, tako što je htio optužiti i ocrniti Ivanu. Totalno sam razočaran - komentirat će Mitar.

Na sljedećoj igri koja će se odviti na 120 metara dugačkom poligonu, pobjednik će odnijeti totem plemenskog imuniteta, a gubitnici će morati predložiti natjecatelja iz svog plemena za eliminacijski duel.

- Ulogu će pri donošenju odluke igrati međuljudski odnosi, statistika, djelovanje u kampu, bit će tu svega. Nema razloga da bude dramatično. Svatko će donijeti svoju odluku o glasu i bit će to pošteno glasanje - objasnit će Mihaela, ako njezin tim bude taj koji će morati donijeti odluku.

Tko će ovoga puta morati staviti ime na papir, plavi ili crveni, ne propustite doznati u novoj epizodi Survivora večeras.