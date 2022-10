Martina Tomčić priznala estetki zahvat, progovorila o fotkama: 'Volim kad me Grubnić obradi'

Kad dolazim na televiziju, nisam ona privatna Martina, nego sam u ulozi članice žirija. Upravo ta uloga ima svoje karakteristike, ondje je cijeli tim koji se brine o meni. Kao i u kazalištu, oni me pretvaraju u razne likove. Moj profil na Instagramu nešto je što ulazi u tuđe domove i želja mi je da ima određenu estetiku iz poštovanja prema svim ljudima. Apsolutno me veseli kad me Marko Grubnić malo obradi, rekla je Martina Tomčić (47) za Story.

Operna pjevačica i jedna od članica žirija 'Supertalenta' na društvenim mrežama pohvali se kreacijama koje nosi u emisiji, a za koju je, kao i uvijek, zadužen stilist Marko Grubnić (40). No, osim kreacija očito ima prste i na njenom Instagramu.

Martina je priznala i što misli o plastičnim operacijama i pretjeranom uređivanju za društvene mreže.

-To mi je tako grozno. S druge strane, ne treba suditi jer čovjek nikad ne zna što koga pokreće i motivira. Dolazimo i do paradoksa, nekoj bi zbilja naboranoj ženi to donijelo dašak svježine i popravilo ten, ali često pretjeruju lijepe žene. Da budem poštena do kraja, ako bih počela gubiti kosu, sigurno bih otišla na transplantaciju. Mislim da žene imaju jednak problem s ćelavosti kao i muškarci. To je dosta stig­matizirano - rekla je.

- Priznajem i da sam podlegla estetskim tretmanima. Napravila sam nekoliko ljuskica na donjim zubima. Dogodilo se da sam ih s godinama 'pojela', a shvatila sam i da sam počela malo fufljati dok govorim. Tada mi je prijateljica stomatologinja predložila ljuskice. Zadovoljna sam. S druge strane, botoks mi je sad neprihvatljiv, ali ne znam što će biti za 15 godina - priznala je Martina.

