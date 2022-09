Martina Tomčić prokomentirala titulu najstrože članice žirija: Za mene je to kao kompliment

Opernu pjevačicu Martinu Tomčić (47) gledat ćemo i u novoj sezoni showa 'Supertalent' u ulozi članice žirija. Nakon već nekoliko sezona showa iza sebe Martina je zaradila nadimak 'najstrože' u žiriju.

- Uvijek volim reći da je istina u očima promatrača, no s druge strane postoji samo jedna istina za svakog od nas. Ja ću reći da sam i stroga i realna. Međutim, mislim da je strogoća u današnjem društvu i više nego poželjna, pa ne promatram to što sam najstroža članica kao negativan kontekst, nego dapače, ponekad to doživim kao jako lijepi kompliment - rekla je Martina za Dnevnik.hr.

Osim nje, u žiriju će ponovno biti Maja Šuput (43) i Davor Bilman (46), a umjesto Janka Popovića Volarića (42) dolazi Fabijan Pavao Medvešak (29). Martina je otkrila tko ju je znao najviše uzrujati od kolega.

- Pa zapravo svi pomalo. Janka - koji jednom prilikom fantastičnoj pjevačici iz Splita nije znao hoće li dati prolaz ili ne, a onda je na kraju dobila zlatni gumb - sam tada poželjela udarit (smijeh). Maja sa svojim momentima kada je jako ponese, pa zaboravi gdje sjedi - priznala je Martina.

Martina je s Fabijanom surađivala na projektu 'Tvoje lice zvuči poznato' te se veseli ponovnoj suradnji s glumcem.

- Naravno, to ne znači da istovremeno nismo malo oplakali Janka, jer smo ipak mi bili mala obitelj, ali poslao nam je svog prijatelja Fabijana da vjerno i vrlo uspješno brani glumačke boje - kazala je Tomčić.

U prošloj sezoni dobila je mnogo komplimenata na račun izgleda i stajlinga, a rekla je da su joj najbitniji komplimenti, ali i kritika njenih najbližih.

- Ja se nekako najviše osvrćem na komentare ljudi do kojih je meni stalo i koje poznajem, pa su mi jednako bitni i komplimenti i pokude. Ljepota i stajlinzi nikada nisu bili prioriteti u mom životu, uvijek su se kroz moj posao, konkretno kazalište, drugi brinuli o tome kako ću izgledati te kako će određene likove predstava vizualno 'podvući' i dočarati određene karakteristike - ispričala je Martina.

Osim članova žirija, novoj sezoni Supertalenta veseli se i voditeljski dvojac Igor Mešin (55) i Frano Ridjan (37) koji će i ove godine imati presudnu ulogu u odabiru jednog od ukupno pet sretnih kandidata koji će zahvaljujući njihovom zlatnom gumbu osvojiti izravan plasman u polufinale.

- Nakon svih sezona Supertalenta pomislim da me više ništa ne može oboriti s nogu, ali uvijek se dogodi da se prevarim! Sudeći po talentima koje sam vidio, mislim da će deveta sezona biti vrlo uzbudljiva i zanimljiva, pa svima preporučam da nas gledaju i prate iz emisije u emisiju - izjavio je Igor.

