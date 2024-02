Martina Vrbos za 24sata: Hrvati su me spremili za 'Beoviziju', a kod njih je sve išlo kao po loju...

Hrvatska pjevačica Martina Vrbos (39) nastupila je na 'Pesmi za Evroviziju' s pjesmom 'Da me voliš'. Na nastupu je nosila crnu prozirnu haljinu koju je za nju dizajnirao hrvatski dizajner Juraj Zigman (39). U finale nije prošla, ali nam je nakon nastupa otkrila sve detalje o nastupu, pjesmi, modnoj kreaciji, a progovorila je i o Baby Lasagni, koji će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu.

- Imala sam odličan i uigran tim koji ima puno iskustva tako da sam bila brzo gotova sa spremanjem. Šminkali su mi i pravili frizuru 35 minuta, a nokte sam napravila dan ranije. To je jako važno da sve bude na mjestu jer ne treba postojati kočnica u onom što je zapravo bitno, a to je tonska proba - rekla nam je Martina.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Produkcija 'Pesme za Evroviziju', Martina nam kaže, bila je besprijekorna. A je li bilo problema sa zvukom kao na našoj Dori?

- Moj tim i ja se pripremamo već mjesec dana scenografski, koreografski i produkcijski... Ideja je bila da nastup bude jednostavan i da pjesma bude u prvom planu. Kada pjevam svoje pjesme, koje su autorske, zvuk mi je potpuno nebitan. Sve mogu izvesti i bolje bez zvuka i glazbe - priznala sam je Martina koja je rodom iz Rijeke.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Cijeli proces je, kaže nam, sličan kao i na Dori.

- Nema puno komplikacija, prijave se prate 'online' i tako se sazna i status. RTS je jako zahtjevan što se tiče proba. Sve je moralo biti točno prema unaprijed napravljenom rasporedu. Prije glavnog nastupa, imali smo pet velikih proba.

Tekst i glazbu za pjesmu je radila sama, a pjesmu je posvetila ženama. Scenski nastup je osmislila Mirela Škiljo. Vizuale za nastup Ivan Blažević, a modnu kombinaciju Zigman.

- Napravio je kostim posebno za ovaj nastup. Inače, on je moj najbolji prijatelj iz djetinjstva, a za mene radi sve kostime - rekla nam je.

Foto: Milica Beloica

A koliko je nastup bio financijski zahtjevan?

- Sve osmišljavamo i financiramo sami, tako da je bilo financijski zahtjevno. Dužni smo ispoštovati i stroge RTS zahtjeve pa je to bio dodatan financijski izdatak - rekla nam je pjevačica.

Martina je nastupila i na Dori 2010. godine s pjesmom 'Ti i ja'. Otkrila nam je i koje su razlike između Dore i 'Pesme za Evroviziju'

- Tada kada sam nastupala na Dori imala sam 26 godina, dakle 14 godina manje iskustva u radu i nastupima, pa je moja procjena možda sada i neupotrebljiva. Ono sto mogu reći danas, kao iskusan izvođač, RTS je zaista strog sistem i profesionalno i na svjetskom nivou rade svoj posao. Zadovoljna sam tretmanom i iskustvom na ovom natjecanju. Nadam se da ću sljedeće godine proći i na Dori. To je moja velika želje - rekla je.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Prije nastupa susrela se i s brojnim kritikama, a bitno joj je da njena pjesma 'zaživi'.

- Ne mislim da su to kritike, već mišljenja pojedinaca koji ne čine prosjek općeg mišljenja moje publike. Mislim da su ljudi samo bili na krivom putu i da sam ih nastupom razuvjerila. Dobila sam brojne pohvale, što od medija, što od publike iz cijele regije. Hvale me što sam sve to izdržala i bila uporna usprkos lošim komentarima. Iako nisam prošla dalje, moj nastup je ocijenjen kao jedan od najboljih. Ono što je za mene važno da moja pjesma izvire iz svih uglova Srbije.

Foto: Milica Beloica

Progovorila je i o Baby Lasagni, za kojeg ima samo riječi hvale.

- Baby Lasagna je odličan izvođač. Iznimno sam zadovoljna njegovim nastupom i pjesmom. Nadam se da ću imati prilike da mu to uživo kažem i smatram da je dostojan predstavnik moje Hrvatske u Malmöu - ispričala nam je Vrbos.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Druga polufinalna večer je danas, a finale je u nedjelju, 2. veljače.