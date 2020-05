Mary-Kate predala papire za razvod: Sarkozy ju je 'izbacio'

Američka modna dizajnerica i bivša glumica Mary-Kate Olsen (33) podnijela je zahtjev za razvod od bankara Oliviera Sarkozyja (50) još u travnju, ali zbog pandemije korona virusa sudovi u New Yorku nisu obrađivali ovakve slučajeve.

Olsen je zbog toga zatražila hitan postupak, što su joj odbili. Mirror piše kako je danas sistem ponovno pokrenut i mogla je napokon predati papire za rastavu.

Dokumentaciju je predala elektroničkim putem, a bit će podnesena Vrhovnom sudu u Manhattanu u ponedjeljak. Mary-Kate trebala je iseliti iz kuće u kojoj je s Olivierom živjela u New Yorku do 18. svibnja, no tvrdi kako joj to nije bilo dovoljno vremena da pronađe drugi dom. Zbog toga je zatražila produljenje do 30. svibnja te predala papire za razvod braka kako bi se zaštitila od deložacije.

Par je inače vezu počeo 2012., a tri godine kasnije vjenčali su se na intimnoj ceremoniji u New Yorku. No, djece nisu imali.

Sestra Olsen proslavila se ulogom djevojčice Michelle Tanner u tada popularnom sitcomu 'Puna kuća', u istu ulogu do tinejdžerskih je godina igrala i njezina blizanka Ashley. U toj dobi sestre Olsen bile su jedne od najplaćenijih mladih glumačkih zvijezda.

