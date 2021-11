Massimo Savić je na Instagram profilu objavio kako je bio žrtva ucjene te zamolio pratitelje za pomoć.

Netko je poznatom pjevaču ukrao identitet. Prvi put se to dogodilo u veljači, a sada se očito ponovo pojavio njegov novi lažni profil.

- Moji ljudi nemaju pametnijeg posla od pisanja zamolbi personama koje otvaraju lažne profile s mojim imenom da se samouklone. Nažalost, nekad taj trud ne rezultira uspjehom i zato sada moramo tražiti vašu pomoć - piše na početku objave na službenom profilu Massima Savića u kojem je je zamoljeno pratitelje da Instagramu prijave lažni profil.

- Stvar s lažnim profilima se ponavlja i sigurno se događa mnogima i već duže nismo na to upozoravali, već slučaj po slučaj rješavali, ali sada je došlo više prijava s vaših strana da vam osoba koja je otvorila lažni profil šalje poruke upitnog sadržaja - piše u nastavku.

- Uz to, dotični je moje ljude tražio novac da ugasi profil! Nema problema, evo samo da dogovorimo s kojeg računa ćemo ga isplatiti. Nema problema, evo samo da dogovorimo s kojeg računa ćemo ga isplatiti. Dakle, da se pored ozbiljnih problema od zdravstvenih do ekonomskih koji utječu na živote svih nas, moramo susretati i s ovakvim zvizdarijama, to je zbilja van svake pameti - zaključio je.