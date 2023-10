'MasterChef' su napustili Leon i Petar, konkurencija im je bila jaka: 'Lakše je ispasti zajedno'

Stres test, potpuno drugačiji od svih do sada jer su se kandidati za ostanak u 'MasterChefu' borili u parovima, najviše je muke zadao Petru Tudji i Leonu Babiću, pa su njih dvoje napustili dinamičnu televizijsku kuhinju.

Ispadanje je uslijedilo nakon tri zanimljive faze u kojoj su testirana njihova osjetila i gastronomska spretnost. U prvoj fazi eliminacijskog izazova, kandidati u paru su ruke istovremeno morali uvući u veliki otvor na kutiji.

Foto: Luka Dubroja

Kako nisu mogli vidjeti što se u kutiji nalazi, morali su pogoditi što se unutra krije isključivo dodirom. Dok su im ruke bile u misterioznoj kutiji, mogli su predlagati odgovore za koje misle da su točni, a na kraju su morali ponuditi zajednički konačan odgovor.

Foto: Luka Dubroja

Svaki par testirao je osam skrivenih namirnica, a o kojoj se radi morali su odgonetnuti u 30 sekundi, dok su im ruke još bile u kutiji. -

- Više me brine to što ne vidimo namirnicu i što je to igra uma da bi unutra moglo biti nešto što ne želimo da bude - kazao je Leon koji se najviše bojao da bi kutije mogle skrivati paukove.

Foto: Luka Dubroja

No za takve strahove nije bilo mjesta jer se radilo o namirnicama koje se većinom svakodnevno koriste u kuhinji. Par s najviše točnih odgovora mogao je odahnuti i nastavak eliminacijskog izazova pratiti s galerije.

Radilo se o Mateji i Luki koji su pogodili čak sedam od osam skrivenih namirnica. Iduća prepreka bila je filetiranje romba.

- Brine me kako ću to odraditi jer znam da je romb ljigav i sklizav - rekao je Petar Tudja.

Po isteku deset minuta najbolji u filetiranju su bili Manuel i Piero koji su dobili dodatne minute za kuhanje u sljedećoj fazi u kojoj su kandidati dobili zadatak da pripreme romb s tikvicama.

Foto: Luka Dubroja

Velika prepreka u repliciranju jela bila im je ta da su ga morali raditi bez recepta, tek s nekoliko uputa koje su dobili od žirija.

Još jedna prepreka bile su im i namirnice koje su dobili u košarici, a neke od njih imale su ulogu zavarati ih u pripremi, odnosno bile su višak, a kandidati su trebali procijeniti koje namirnice koristiti, a koje zanemariti.

Osim toga, za ovo su jelo morali primijeniti sous vide tehniku sporog kuhanja na niskoj temperaturi, pri čemu se namirnica mora vakumirati u vrećici i kuhati u vodenoj kupki.

Foto: Luka Dubroja

S minutama prednosti koju su dobili, Piero i Manuel odlučili su napraviti temeljac. Svi su imali poteškoće s punjenjem cvjetova tikvica, a alat koji im je za to mogao pomoći kasnije im je napomenuo Melkior, je dresir vrećica koju su zaboravili koristiti.

- Ne mogu vjerovati za jedan par da je u stres testu jer jelo koje je donio nama je tehnički bilo gotovo savršeno. Radi se o Pieru i Manuelu. Svaka čast, napravili ste najbolji tanjur - rekao im je Stjepan.

File romba kod Leona i Petra bio je najtanji, a tikvice su bile najdeblje, pa je time narušen balans okusa u jelu. Osim toga, u njihovom je punjenju ružmarin preuzeo okuse, a najlošijom replikom upravo su oni ti koji su ispali iz MasterChefa.

Foto: Nova Tv

- Smatram da obojica zaslužujete biti u kuhinji jer se vidi volja i napredak u vama, ali konkurencija je bila prejaka - objasnio je Stjepan.

Foto: Luka Dubroja

- Lakše je kuhati zajedno i lakše je ispadati zajedno - rekao je Leon za kraj.