Matanić: 'Hollywood je sterilan, a ljudi žele više od televizije...'

Domaća dramska serija 'Novine' došla je do svog kraja. Nakon tri sezone i 32 epizode u ponedjeljak je publici otkrivena sudbina glavnih likova i novina, a redatelj Dalibor Matanić (45) zadovoljan je kako je sve prošlo u ovim, pomalo neobičnim okolnostima.



- Čudna online premijera, ali dobre reakcije ljudi. Zadovoljni smo, naravno, to je jedan koncept iza kojeg smo stajali i nekoliko godina u njega uložili - započeo je.

Matanić nije dvojio oko toga je li ovo konačni kraj 'Novina'.



- Da, definitivno. Mi bismo snimali 10 sezona inače, uživali smo to raditi, ali sve skupa od početka je bilo zamišljeno kao trilogija. Toga se držimo i ne namjeravamo pretjerivati u nekim zamislima. Mislim da ne bi bilo dobro za seriju da se još snima - zaključuje.



'Novine' su prva TV serija koju je Matanić, kao redatelj sa zavidnim brojem dugometražnih filmova za hrvatske prilike, režirao u svom životu.

Foto: Promo/screenshot



- Imao sam neke ponude i ranije, ali nisam bio pristao. Ovdje sam vidio scenarij i rekao 'to je to'. Kao redatelj moraš težiti tome da je sve što radiš bolje od onoga što si već snimio pa mislim i kako su 'Novine' po važnosti i kvaliteti mog opusa u samom vrhu. Imao sam veliku kreativnu slobodu, nije bilo kočnica i zato sam toliko i uživao. Serija nije lagana, gledatelju se ne ide niz dlaku, ima pet, šest linija priče i mislim da je to hrabro i da tako i treba raditi. Glavna snaga 'Novina' je to što su se u seriji jako dobro pokazali mehanizmi društva. Primjerice, Viktor Orban u Mađarskoj i brazilski predsjednik Jair Bolsonaro počeli su se ponašati baš kao neki naši likovi iz serije - povukao je paralelu.

Posljednjih nekoliko godina ekipa predvođena Matanićem, scenaristomte producentimauložila je u 'Novine', a seriju je svojedobno prepoznao i Netflix. Status TV serija rapidno se poboljšao posljednjih desetak godina, a trendovi su nezaustavljivi, smatra Matanić.- Hollywood je postao sterilan korporativni proizvod. Sve više nadarenih filmaša i glumaca okreće se televiziji i serijama i to će se nastaviti. Važno je shvatiti da filmovi i serije nisu nikakvi neprijatelji ni konkurenti već forme koje trebamo. To je dobro, sve više ljudi gleda takav sadržaj na televiziji, distribucija se mijenja, a to će u konačnici možda značiti i revitalizaciju filma, koji je malo uzdrman - tvrdi.