Mate Bulić: 'Nitko mi nije smio reći da je moja majka umrla...'

Iako se još oporavlja od operacije kojom je odstranio karcinom bubrega, Mate Bulić (61) na pozornicu se vraća početkom lipnja i već razmišlja o novim izazovima. Veseli se predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL RODNA GRUDA Mate i danas sa suprugom Zdravkom voli otići u Blatnicu, gdje je rođen

- Strastveni sam navijač naše reprezentacije i dopuste li mi zdravlje i obveze, sigurno ću otići u Rusiju – kaže Bulić. Kralj dijaspore u djetinjstvu je trenirao nogomet. Trener svih trenera Ćiro Blažević u Mati je vidio perspektivnog golmana i prema njemu je bio nepopustljiv. Mate je bio golman kluba Boksit iz Blatnice. Ćiro mu je bio trener i kasnije, kad su igrali turnire u humanitarne svrhe. I danas su veliki prijatelji.

– Kao klinac sam maštao da upoznam Ćiru, a to mi se ostvarilo kad je kao trener Dinama došao u Hercegovinu. Dodirivao sam ga da se uvjerim da je to doista on – kaže Mate. Redovito prati utakmice naše reprezentacije i oboružan je navijačkim rekvizitima. Unuke Ivana i Mateja već je učlanio u udrugu navijača 'Uvijek vjerni'. Navijaju, priča, odjeveni u hrvatske dresove, a svaki put kad naši pobijede, djed mora pjevati unucima 'Tiho teče Neretva'.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL MAJČINA LJUBAV Kako ga ne bi ometali uoči koncerta, Mati nisu smjeli reći za smrt majke Ljubice

Kad se Mate 1981. zbog ljubavi odselio u Frankfurt, tamo je počeo pjevati i vrlo brzo prozvali su ga kraljem dijaspore. Vrhom svoje karijere smatra rasprodani koncert u zagrebačkom Lisinskom 2015., koji je slavio 30 godina karijere. Tamo ipak nije pjevao pjesmu koju je napisao pokojnom mlađem bratu Mladenu.

- Još me boli njegov odlazak. Nakon njegove smrti 2004. napisao sam 'E moj brate stalno mislim na te'. Pjesma i danas stoji u ladici. Još na duši nosim velik teret zato što ga nema. Obradovao me nećak Stjepko koji je sina nazvao Jakov Mladen. Godinu i pol nakon bratova odlaska od tuge mi je umrla i majka Ljubica - kaže Mate.

Bio je na turneji u Americi i kad je sletio u Chicago, zvao je kući, no nitko se nije javljao. Bio je 31. prosinca i Mate je mislio da se spremaju za proslavu Nove godine. Mamine posljednje riječi, nekoliko minuta prije nego što je umrla, bile su da mu nitko ne smije reći dok ne dođe kući, da ga ne uznemiravaju uoči nastupa.

- Tako sam za tragediju saznao drugo jutro. Tragična je to nota mog života koju sam prihvatio. Svatko nosi svoj križ - kaže. Osim bratu, Bulić je jednu pjesmu posvetio i staroj obiteljskoj kući. 'Kućo stara tko te sad otvara' posvećena je ljudima čija se obitelj rasula, a kuća ostala prazna. Tako je i s njegovom rodnom kućom u Blatnici.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL NOSTALGIJA Uz rodnu kuću vežu ga sjećanja na djeda, pjesmu i radosti iz djetinjstva

Velika mu je to tuga jer uz tu kuću vežu ga sjećanja na djeda, pjesmu, radosti iz djetinjstva Ponekad je obiđe sa suprugom Zdravkom (56). Upoznao ju je kao djevojčicu iz osnovne škole. Njezini su otišli u Njemačku, a Zdravka ljeti dolazila u Hercegovinu. Ljubav se rađala polako, a završilo je brakom s dvije kćeri. Zbog Zdravke je Mate prije 40 godina otišao u Njemačku. Danas može satima pričati o prvim zubićima, koracima njihovih unuka Ivana i Mateja. Bulić je u počecima života u dijaspori istovremeno pjevao i radio na baušteli.

- Prvo sam uspio u Njemačkoj. U Hrvatskoj nisu znali za mene jer su se moji CD-i objavljivali samo u Njemačkoj. Moje pjesme su voljeli naši iseljenici jer su razumjeli o čemu pjevam, jer sam i ja jedan od njih - rekao je Mate koji je prvi CD u Hrvatskoj objavio 2001.

Iznenadio se kad ga je 1998. nazvao estradni menadžer Ivica Bubalo i rekao da želi organizirati njegov koncert na starom Hajdukovom placu. Bulić je mislio da ljudi u Hrvatskoj ne znaju za njega, pa je menadžeru rekao da nije sav svoj.

- Bubalo je inzistirao, a ja se hvatao za glavu. Mislio sam ‘bit će dobro ako prođem, ako ne vratit ću se u Njemačku, zaboraviti fijasko i pokušati ponovo’. Bio sam prvi pjevač koji je napunio stari stadion. Poslije su ga punili Thompson, Severina... - prisjetio se Bulić. Nakon što je napunio Hajdukov stadion počeo je surađivati s pokojnim Đorđem Novkovićem i Draženom Zečićem.

- Sretan sam što sam radio s najboljima. U autorskom dijelu, najveći pečat je ostavio moj kum Marko Perković Thompson, a u produkcijskom Nikša Bratoš, Branimir Mihaljević i Nenad Ninčević. Na turneji u Australiji Thompson mi je rekao da će mi raditi album. Napisao je 'Gori borovina' i 'Hvala ti za sve'. Napravio je barem 15-tak pjesama koje narod voli - kaže Bulić.

Foto: Privatni album VELIKA PODRŠKA Mati su, nakon što mu je dijagnosticiran karcinom, podrška bile kćeri Ana i Katja

Thompsona je upoznao početkom 90-ih i od tada su prijatelji. Marko je krizmani kum Matinoj mlađoj kćeri Katji, a Bulić je kum Markovu mlađem sinu Anti.

- U kraju iz kojeg potječemo kum je dio obitelji. Jer, ne daj Bože da se roditeljima djeteta nešto dogodi, kum će se skrbiti za svoje kumče - kaže Mate koji nikad nije odbio poziv za humanitarni koncert. Niti lipu nije uzeo za te nastupe, ni za putne troškove. Pjevaču je u travnju dijagnosticiran karcinom desnog bubrega i bio je operiran početkom svibnja.

Glazbenik je bio na rutinskom pregledu nakon čega je doktor Stjepan Bogdanović posumnjao na zloćudni tumor i poslao ga na dodatni pregled. Tada se ispostavilo da Mate ima karcinom bubrega. Operirao ga je primarijus Nikola Zebić koji ga je prije zahvata umirio riječima da je to rješivo jer je otkriveno na vrijeme. Tri tjedna uspješno se oporavlja, hoda i ističe da dosad nije ni tabletu popio.

- Jako je važno jednom godišnje otići na pregled. To spašava život. Ako treba, molit ću ljude da to naprave - kaže pjevač. U tjednima neizvjesnosti uz Matu su bili supruga Zdravka, kćeri Ana (34) i Katja (30), zetovi i prijatelji. Dobivao je stotine poruka podrške, a najbliži su mu dolazili u Frankfurt u posjet iz Zagreba, Hercegovine, Međugorja...