Mate Bulić o komi: 'Spasili su me Bog, molitva i moja žena'

Spasili su me Bog, molitva i moja žena. Hvala obitelji, prijateljima, kumovima koji su svi zajedno molili i podržavali me tako da danas mogu biti tu s vama. Ja sve njih žalim zato što su dali toliku žrtvu, snagu, energiju i emociju u sve to. Bdjeli su nad mnom, rekao je Mate Bulić (66) za Story.

Pjevač je prošle godine nekoliko mjeseci proveo u induciranoj komi. Njegov život ugrozile su komplikacije uzrokovane koronavirusom.

Foto: Marko Lukunić/pixsell

'Kada je zdravlje u krizi, više vam ništa nije bitno'

- Da, bio sam i u ovakvoj i u onakvoj komi. Onda tri mjeseca rehabilitacije, pa kućna njega, bilo je zeznuto. Kada je zdravlje u krizi, onda vam više ništa nije bitno, ni karijera ni bilo što - otkrio je.

Sada se, kaže, osjeća dobro. Odradi koncert bez problema, onako kao što je nekada to radio. Snima nove pjesme, planira i album, a slobodno vrijeme koristi za druženje s najmilijima.