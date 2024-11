Mate Bulić za 24sata: Kćeri su mi veliki kritičari, a prijatelj me nazvao 'Kraljem dijaspore'...

U petak na putu iz Zagreba za Frankfurt, gdje se danas sprema trinaesta po redu ‘Hrvatska noć’, najveći koncertni spektakl koji okuplja Hrvate iz cijelog svijeta, sreli smo i ‘kralja dijaspore’, Matu Bulića (67). Iako je dan ranije nastupao na koncertu u Novoj Gradiški s Draženom Zečićem (57) i Perom Panjkovićem, pjevač je bio dobrog raspoloženja i pun energije. Prisjetio se kako je to bilo ovdje prije 43 godine kada je tek došao u Njemačku...

Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Bilo je teže nego danas, bilo je manje zgrada, puno manje naših ljudi. Sve se nekako na neki način izmijenilo. I u ovom europskom i svjetskom trendu pozitivnom smislu, posebice kako tehnika napreduje. Tražili su se papiri jer su tada bila druga vremena. Danas je sasvim druga priča, nema administrativnih prepreka. Danas je Hrvatska u Europskoj uniji i to ide praktički bez ikakvih problema, što se tiče dobivanja papira i poslova. Nekada se tek mali broj ljudi snalazilo - objasnio nam je Bulić te pohvalio današnju omladinu: "Današnja generacija mladih ljudi u Frankfurtu su vrhunski intelektualci, njih 80%. A prije bilo možda 8% u tom vremenu, bio je mali broj ljudi koji su radili nekim državnim službama i tako dalje".

Mate je ponosni otac dviju kćeri, Katje i Ane, koje su danas uspješne poslovne žene, supruge i majke.

- Jedna je menadžerica, danas vodi vlastitu firmu, a druga je odvjetnica s najvećim referencama koje jedan odvjetnik može imati. “Zakucala” je u Londonu i Chicagu - ističe pjevač te sve zasluge u odgoju “prepisuje” svojoj supruzi Zdravki, s kojom je više od 40 godina u braku.

- Moram priznati, da je za sve te poslove, sve dobre stvari koje imaju danas moja djeca zaslužna moja supruga Zdravka. Ona se čitav život bavila njima i dok su oni bile male pa do današnjeg dana, kad su svoji ljudi. Ali, i danas ona to pogleda što treba, kako može pomoći.

Frankfurt: Pjevač Mate Bulić | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Profesionalnu karijeru započeo je 1984. godine i to u Frankfurtu gdje živi već dugi niz godina. Iza sebe ima brojne uspješnice, a u tome, priznaje Mate, pomogle su mu kćeri.

- Ja sam pravio karijeru, moja žena je meni rekla “ajde, ti to znaš i možeš”. Onda su kćerkice poslije znale kritizirati ako nešto nije bilo dobro, a ja njima vjerujem. One slušaju, jako dobro čuju, ima li neka pjesma perspektivu ili ne - govori nam Mate te dodaje kako za njegove hitove zaslužna je samo publika, koju iznimno voli i cijeni.

- Narod je taj koji potpisuje je li nešto hit ili nije. Možemo mi imati posebne osjećaje prema nekoj pjesmi, ali ono što narod kaže “bravo” onda je to to - ističe.

Tako se prisjetio i jednog svog hita iz 1983. godine, “Šuti Đurđa”. Iako su stihovi “Šuti Đurđa, je*em ti minutu, uzeo sam te za nevolju ljutu” bili zabranjeni na nekim radijskim stanicama, pjesma se probila do publike i brzo postala miljenica.

- U pjesmi se radi o Đurđi, čiji je muž Risto, volio društvo. Sve je volio. I onda kad bi došao kući nakon posla, a radio je svaki dan, malo pripit bi sjedio i takav bi vezao cipelu ili ju skidao. I dok je tako skidao ili oblačio obuću, žena bi mu pričala i pričala, a on bi joj znao reći, jer mu se nije dalo slušati: "Šuti Đurđa". Nakon toga nema nikakve polemike - priča nam kroz smijeh.

Mate je brzo postao “Kralj dijaspore”, a upravo taj nadimak koji se za njega veže godinama iznikao je u Njemačkoj, ali otkriva nam, ne u Frankfurtu.

- To je bio jedan veliki koncert u Essenu gdje je bio i Oliver, Mišo Kovač, a ja sam bio tek na početku karijere. I onda su ljudi polako reagirali pozitivno na mene, i jedan moj prijatelj rekao mi je: “Pa ti si kralj dijaspore, nema tu više dileme” - objašnjava.

Pjevač nije mogao sakriti uzbuđenje za večerašnji koncert.

Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

- To je jedan veliki događaj za Frankfurt i za sve Hrvate koji su vani! Ne može mi biti teško ako ja to volim i ako je to urezano u mene i kad ja znam da će ljudi sa mnom dva sata ili jedan sat pjevati svaku pjesmu, onda nemate vi ni pravo reći nešto drugo - veselo nam govori Mate, kojemu je vjera jedna od najvećih oslonaca u životu. Posebice kada se borio sa zdravljem.

- Ja u svojoj bolesti i sve ovo što sam doživljavao sam uvjeren da je tu bila Božja ruka koja je na neki način pomogla mi jer kad vratim svaki dan uzmem jedan segment i vratim unazad, kažem si, pa da, tada je to bilo, kako je to moglo biti, pa koja je to težina, koja je to snaga, pa nema šanse da bi ti to prošlo tako. Šest mjeseci sam bio u induciranoj komi i sa šest mjeseci nisam uopće upravljao sobom, tako da vjerujem da nije bilo Njega ne bi to ovako sve bilo danas - zaključuje Mate, koji kaže kako na večerašnji koncert dolaze svi njegovi prijatelji, obitelj i rodbina, a kao pravi domaćin sve će kod sebe ugostit i svi će se, kaže on, dobro zabaviti.