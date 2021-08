Mate Škugor je najvažniji koncertni promotor u Hrvatskoj. Najvažniji ne samo zato što je kroz više od tisuću organiziranih koncerata tijekom 25 godina promijenio kulturnu sliku Zagreba, Šibenika, Hrvatske i šire, nego i zbog popisa izvođača koji su zahvaljujući njegovoj nepresušnoj energiji i istančanom glazbenom ukusu tijekom ta dva i pol desetljeća nastupili pred domaćom publikom, nerijetko i prije nego što su postali globalne zvijezde. Šibenski student u Zagrebu s organizacijom koncerata počeo je još u 90-im godinama prošloga stoljeća, pogonjen golemom ljubavlju prema glazbi i nezadovoljstvom onim što se od koncerata u to vrijeme ovdje nudilo. Godinama je kreirao program studentskog kluba KSET i vodio Muzički salon Studentskog centra u Zagrebu, a 25 godina kasnije iza njega su festivali Žedno uho, NO Jazz, Terraneo i SuperUho. Više od bilo koga, Škugor je odgovoran za oblikovanje glazbenih ukusa generacija i stvaranje preduvjeta za razvoj progresivne urbane glazbene kulture koja je Hrvatsku velikim slovima ucrtala na svjetsku kartu koncertnih događanja. Nakon 25 godina aktivnog djelovanja u glazbenoj areni, Škugor se, razočaran odnosom institucija prema svojem radu i suvremenoj muzičkoj sceni općenito, povukao iz industrije te okrenuo svojem inženjerskom pozivu, uvjeren da je višedesetljetni proces postupnog razaranja i provincijalizacije društva ipak nepovratan. Kako kaže, umjesto posla koji je radio jer je vjerovao da će od njega koristi imati čitavo društvo, odlučio se baviti onim od kojeg će koristi imati njegova obitelj. No 25 godina nije malo.