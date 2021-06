Bivša kandidatkinja iz showa 'Život na vagi', Matea Ilinčić (24) na Instagramu je podijelila dirljivu poruku zbog koje joj mnogi čestitaju i podržavaju u daljnjoj borbi.

- Ja nisam tablete koje pijem. Nisam bolest koja mi je dijagnosticirana. Nisam moja prošlost ni višak kilograma koje imam. Nisam kao osobe koje su me povrijedile niti želim biti poput njih. Ja sam mnogo više od toga. Djevojka s velikim srcem i toplom dušom - započela je Matea.

- Ako deveti put padnem, deseti ću ustati. Nikada neću odustati od sebe, jer me to život naučio. Govorim si: 'Matea, unatoč svemu ostani na nogama, čistog obraza i uzdignute glave, jer znaš da možeš. Također možeš zaspati u miru bez imalo grižnje savjesti, dok drugi to možda ne mogu'. Naučila sam biti borac u vlastitom životu i pobijediti samu sebe, jer pobjeda nad samim sobom je najveća pobjeda koju pojedinac može postići - napisala je Matea.

'Bravo, samo tako nastavi! Predivna si osoba!!!!!!', 'Svaka čast. Respect', 'Bravo', 'Kapa dolje, bravo!' - samo su neki od komentara koje su joj pisali pratitelji.

Matea se natjecala prošle sezone. Show je napustila svojevoljno, a potom se nije pojavila niti u finalnoj emisiji zbog svojih nesigurnosti.

- Nisam mogla sudjelovati na finalnoj večeri iz privatnih razloga. Nisam se uspjela vidjeti u elegantnoj uskoj haljini jer u tom sam se ja vidjela u svojoj glavi. Trudim se iz dana u dan da za nekoliko mjeseci budem u najboljem izdanju - ispričala je Matea