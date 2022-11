Matea je prokockala najbolju priliku, od velike žurbe tave i lonci su letjeli na sve strane

Kandidati MasterChefa ovoga su puta žiri trebali povesti na gastronomsko putovanje oko svijeta. Stjepan, Damir i Melkior su Matei Alduk ponudili pet zvona, a ispod svakog su se skrivale po tri namirnice specifične za neku od svjetskih kuhinja.

Matea je za sebe izabrala one s kojima može pripremiti neko francusko jelo, te namirnice ispod ostalih zvona raspodijelila među kandidatima. No, nije im htjela previše otežati, pa je primjerice Marku Kolaku dala meksičku kuhinju koja sadrži njemu poznate namirnice.

Foto: Nova TV

Damir im je priopćio pravila ovog izazova.

- Vaš zadatak je opet jedno putovanje u zemlju po nekim namirnicama koje su specifične za tu zemlju. Svatko od vas će imati

tri glavne namirnice. Pored njih imat ćete mogućnost uzeti još šest namirnica u dućanu. Za kupovinu u dućanu imat ćete tri minute, a u koju ćete zemlju putovati to je odredila Matea - poručio im je Damir.

Foto: Nova TV

- Nemam osjećaj da ću danas biti najbolja, ali nadam se da neću biti ni najgora - rekla je Matea prije nego je počela kuhati.

Još jedna od prednosti koja joj je ovoga puta pripala, jer je skuhala najbolje jelo iz kutije iznenađenja, je i ta da je mogla iskoristiti

pet minuta tijekom kuhanja na aktivnost po vlastitoj želji. Iako je to uključivalo i pozivanje chefova da joj pomognu u pripremi jela, Matea je to zaboravila i pozvala ih na kraju kad je sve već bilo gotovo i kad je shvatila da je presušila patku. Kada ju je izvadila iz pećnice pozvala je Stjepana, Damira i Melkiora da je malo 'podignu'.

Foto: Nova TV

- Danas nisam trebala kuhati i to je to - rekla im je.

Melkior ju je zatim odlučio oraspoložiti selfijem iz kuhinje. Stjepan joj je pak rekao da ga je zasmetalo što ih nije pozvala da joj pomognu s jelom.

- O sebi sam naučila da bih trebala više slušati sebe i svoj osjećaj, a ne da me netko gura u neki kantun u kojem ne želim biti - rekla je.

Foto: Nova TV

Tihomir Krklec je bio oduševljen namirnicama koje je dobio jer nisu mu sve bile poznate, pa je imao priliku probati nešto novo. No on i Lucija Kerečin nisu na vrijeme izašli iz dućana. Stoga su im chefovi rekli da ako se to još nekome ponovi taj neće kuhati i automatski će ići u eliminaciju.

- Drago mi je da nismo sankcionirani - rekla je Lucija.

- Kuhajte najbolje, kuhajte pametno - poručio im je Damir te otkrio da imaju 60 minuta za kuhanje.

Foto: Nova TV

Kad je došlo vrijeme za početak kuhanja, svi su pohitali prema posuđu, a Tihomir si je uzeo više lonaca te mu je pri tom jedan ispao.

- Lete tave i teće na sve strane - komentirao je Stjepan, a Damir je primijetio da vidi prve znakove nervoze od strane

kandidata. Melkior je pak zaključio kako bi i on prvo uzeo sve lonce koji mu trebaju te da tako razmišlja top 15 kandidata.

- Išla sam na varijantu Kinezi su radili Pelješki most - komentirala je Maja Jalšovec kada je žiri došao do je i pitao kakvo jelo priprema.

Foto: Nova TV

Nakon što je kuhanje bilo gotovo i Maja žiriju donosila jelo, bila je zabrinuta je li joj tijesto dovoljno pečeno. Kada je žiri ispljunuo tijesto, bilo joj je jasno da je njezina zabrinutost opravdana.

Maja Šabić i Ivica Višić imali su slična jela. Maja je imala rižoto, a on rižu, pa mu je Melkior dao savjet.

- Da bi se dobio rižoto, treba napraviti rjeđu rižu, staviti je sa strane i staviti maslac. Ne kuhati maslac nego ga samo staviti na rižu. Time se dobije kremoznost - glasio je Melkiorov savjet.

Ivana Ivić i Lora Cepetić pozvane su zajedno jer su imale iste greške.

- Ivana, ponovi li se ovakav tanjur... sad se već trebaš zapitati što se događa. Ovo nisi ti, uvjeren sam - rekao je Stjepan.

S druge strane pohvalio je Loru kazavši da je toliko inovativan tanjur da bi ga uvrstio u najbolje tanjure.

- Na ovom tanjuru vidim novu Loru koja se bori da dođe do pehara - rekao joj je Damir.

Nikola Kotur i Lucija Davidović dobili su kritiku da su im tanjur vizualno loši.

- Vizualno totalno krivi izbor tanjura i kod jednih i kod drugih. Kao da je cestovno raskrižje. Ne mogu prihvatiti da dobijemo tanjur kao prometna nesreća. Ovo je prirodna katastrofa - komentirao je Damir.

Tihomir je donio tanjur koji je vizualno osvojio žiri, a Melkior ga je odlučio je fotografirati.

- Savršeno ljetno restoransko jelo za započeti večeru - komentirao je Stjepan.

Foto: Nova TV

Marko se našao u nevolji jer se odlučio raditi chilli con carne, ali nikada ga nije jeo niti vidio, a žiriju je rekao da je pripremio: ''Čili konkare''.

Kandidati koji su žiriju uspjeli priuštiti nezaboravno putovanje oko svijeta ukusnim okusima globalne kuhinje su Luka Marin, Lora, Tihomir, Leo i Anita te oni idu u borbu za imunitet.

Pokazali ste da istinski zaslužujete biti u top 15 MasterChefa - rekao im je Damir. No, dva su se jela ipak isticala – Lorino i Tihomirovo.

Najlošije tanjure napravili su Marko, Nikola, Ivana i Maja Jalšovec. Stjepan je priopćio kako među najlošijim jelima ima i najbolje, a to je Markovo jer je radio jelo koje nikada nije jeo.

