Matea u 'Životu na vagi' skinula 30 kilograma, a iskustvo bi opet ponovila: 'Najbolji potez ikad!'

Nakon showa nastavila sam trenirati i dalje te se držati prehrane i svega što sam naučila ondje. Ušla sam u neki svoj ritam i s guštom odlazim na treninge, priča nam Matea Milunić (26), koja je 'Život na vagi' napustila u finalnom tjednu, odnosno u epizodi koja se emitirala u ponedjeljak navečer.

Nije joj žao, kaže, što nije dogurala do samog finala te smatra da nikome nije bila konkurencija jer je imala slab postotak na vaganju.

- Imala sam stvarno sreću što sam ovako daleko dogurala i hvala svima koji su me sačuvali do finala, a najviše Čapi i Tomi jer su me oni najviše izvlačili i pomagali mi - priznaje Matea, koja je u show ušla s 121 kilogram, a izašla s 91. Skinula je 30 kilograma, što joj nije bilo dovoljno za prolazak dalje.

Ostali kandidati odlučili su glasovati za onog tko će imati najmanji postotak, a to je bila Matea.

Kada je stigla kući, kaže, od uzbuđenja nije mogla zaspati.

- Išla sam sve iznenaditi i vidjeti jer su mi obitelj, momak, kumovi i prijatelji, koji su mi ujedno i velika potpora, baš falili - emotivno objašnjava te dodaje kako su bližnji bili oduševljeni njezinom transformacijom i time što je postigla u tako malo vremena.

- Za bližnje sam pobjednica jer sam pobijedila samu sebe odlukom da se promijenim i poradim na sebi i napravim ono što su mi oni godinama govorili i pokušali mi pomoći na svakakve moguće načine - priča Matea te opisuje kako je izgledao njezin prvi dan nakon izlaska iz showa.

- Odmah sam otišla i popiti kavu u kafiću jer je to moj običaj. Uvijek kad idem negdje na dulje, prije odlaska odem popiti kavu i kad se vratim, isto odem na kavu i uvijek sam u istom kafiću - priznaje Matea te dodaje kako joj od hrane ništa nije nedostajalo.



- U showu im je sve fino, bilo to zdravi, nezdravo, slatko, slano ili kiselo - ja sve volim!

U 'Životu na vagi' najviše se zbližila s Anjom i Čapom, a svi kandidati istaknuli su kako ih motivira njezina pozitivna energija.



- Anja i ja smo od početka bodrile jedna drugu i dale smo si obećanje negdje na sredini showa da idemo skupa do finala. Jedna drugu smo bodrile, dizale i bile si najveća potpora u teškim trenutcima. U njoj sam našla istinskog prijatelja i toliko je draga i topla osoba, za mene posebna - priča nam Matea, kojoj je upravo Anja jedna od favoritkinja u showu.

- Od mojih plavaca favorit mi je Čapo, a što se tiče crvenog tima, moja cimi Anja mi je favoritkinja i nadam se da će biti jedna od finalista - priznaje Milunić te dodaje kako se s Anjom nastavila družiti i nakon showa:

- Stalno se čujemo i podupiremo i dalje jedna drugu.

Upravo je Anji najteže pao Matein odlazak iz 'Života na vagi'.

- Znala sam da će joj malo teško pasti taj zadnji tjedan jer smo se naviknule buditi ujutro skupa i navečer leći i dugo pričati o svemu te buditi smijehom ostale cimere u susjednoj sobi - objašnjava Matea te se osvrće na svoje iskustvo u showu.

- Svoje bih iskustvo opisala kao jako produktivan godišnji odmor koji sam posvetila samo sebi. Nikakvih problema nisam imala, jedino sam se jedan tjedan malo teže nosila s emocijama, ali i to je brzo prošlo i opet sam bila ona stara koja je na godišnjem odmoru - otkriva nam Matea te dodaje kako su treneri bili fenomenalni.

- Ne mogu opisati tko je bolji Maja ili Edo, ali ipak je moja Maja meni u srcu jer sam bila i u njezinu plavom timu i puno mi je pomogla kad god je trebalo, obožavam je jer je veliki pozitivac - priča Matea, kojoj su, kako kaže, treninzi bili teški i iscrpljujući.



- Ali najljepši je onaj osjećaj kad poslije treninga budeš sretan i ponosan na sebe i sve te ispunjen jer znaš da to radiš za svoje bolje sutra - dodaje Matea koja bi ovo iskustvo ponovila jer je, kako kaže, promijenila svoj fizički izgled, a i psihički je puno jača.

- Za mene je ovo najbolja odluka i potez koji sam napravila u svom životu. Preporučila bih svima koji se bore s viškom kilograma da se prijave. Ovo je bilo najbolje i najproduktivnije ljeto u mome životu jer sam ga posvetila sebi. Toliko toga sam naučila te se predivno provela - priznaje Matea te za kraj dodaje:

- I svi kandidati koji su ušli sa mnom su pobjednici svi do jednoga jer su se uhvatili u koštac sami sa sobom, a to je najteže.

