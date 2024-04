Matei zasmetao monolog njene suigračice: 'Nije mi dobro sjeo'

Od kad se probude, pa sve dok ne završi natjecanje na poligonu, natjecatelje 'Survivora' pratit će kiša. Sklonište plavog tima će prokišnjavati, a Matea će konstatirati kako dan nije mogao započeti gore. No ipak ima nade da se situacija popravi, jer slijedi igra za nagradu.

- Očekujemo dobru nagradu koja će nas razveseliti i ujediniti kao tim. Nadamo se da će plavom timu na kraju dana zasjati sunce i da će pobjeda biti naša - reći će Luka, iskazujući optimizam usprkos teškoćama. Matea se nada da će se u igri za nagradu boriti za video poziv s obitelji ili neko od jela iz obiteljske kuhinje.

Osvrćući se na razgovor u plavom plemenu od prethodnog dana, koji je bio obilježen temom poraza, Matea će iznijeti svoje mišljenje:

- Kad puno šutiš, moraš negdje pući. Nancy je imala mini monolog u kojem je rekla da ima etiketu, da ne bi voljela unaprijed znati da će biti izglasani ona i Alex, jer nju to demotivira. Meni taj komentar nije dobro sjeo. Rođena sam u obitelji bez oca i nikad nisam gledala na to kao na nedostatak i da me to demotivira.

Matea će istaknuti i kako Nancyn komentar o demotivaciji nije korektan prema ostalim članovima tima.

Pred natjecateljima je izazovni vodeni poligon, koji će dodatno otežati kiša koja neprekidno pada. Hoće li se natjecatelji uspjeti izboriti s izazovom ili će ih vremenski uvjeti dodatno testirati? Saznajte u novoj uzbudljivoj epizodi Survivora!