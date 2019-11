Matej izbacio Maju, plakala se i mama Ljiljana: 'Bezobrazan je'

Nakon mnoštva izazova, uspona i padova, brojnih emocija kandidati showa 'Ženim sina?' sve su bliže cilju, a cilj je jednoj djevojci staviti prsten na ruku. U posljednjoj epizodi vidjeli smo i posljednje eliminacije – one koje su donijele odgovor na pitanje koje dvije djevojke ulaze u veliko finale druge sezone showa.

Kako je kazao, Karla mu je od početka najbolje karakterno legla, pa je izvevši ju na kavu, Matej odlučio joj priopćiti da s njim ide u finale. Kao drugu djevojku s kojom će nastaviti putovanje odabrao je Isabellu istaknuvši kako bi je volio još bolje upoznati, dok je rastanak slijedio s Majom i Dinom. Dok je Dina eliminaciju podnijela stoički, Maja se raspala.

Foto: nova tv

- Pogodilo me jer su bile naznake da bi moglo nečega biti. Ja sam mislila da se to osjeća, ali očito sam trebala pričati s njim o tome. Rekla bih mu da je bezobrazni gad, ali neću. Neću se prestati nadati, ali moje srce će biti zaključano neko vrijeme - kazala je Maja grčeći se u suzama. No, osim Maje, plakala je i mama Ljiljana kojoj su ipak najteže pale Majine suze.

- Nisam znala da ona to tako osjeća. Svi govore to je show, ali ima tu jako puno emocija - kazala je. Dvije djevojke iz showa morao je eliminirati i Ivan, koji je također odlučio na veliko putovanje krenuti s novom djevojkom Mirnom te s Petrom s kojom je, ističe, razvio najdublji odnos.

Foto: nova tv

Dok je Jelena rekla kako je eliminaciju i očekivala jer ona i Ivan nisu kliknuli na ljubavnoj razini, Martina je ostala jako razočarana, a trn u oku joj je nova djevojka Mirna.

- Smatram da nije u redu jer ona je tek došla. Ivan je pokazao svoje lice. Vidjela sam se u finalu, ali došla je Mirna i pokvarila planove - izjavila je Petra napustivši show. Josip je prije eliminacija na spoj odveo Nataliju te ju je konačno uspio i poljubiti.

- Od zadnjeg dejta on se počeo više truditi, iskreniji je. Očito je on prava osoba za mene ako nam je ugodna i tišina - komentirala je Natali, a njezino mišljenje dijeli i Josip koji je istaknuo kako se nadopunjuju u mnogim stvarima. Kada je došlo vrijeme da izbaci jednu djevojku, Josip je to prepustio mami Suzani koja je eliminirala Iris.

Foto: nova tv

- Očekivala sam da ću ispast, ali to ne olakšava situaciju. Potvrdilo mi se to da ljude ne treba prosuđivati na prvi dojam i na vanjski izgled, i on je to potvrdio - rekla je Iris po izlasku is showa. Filipovići su svoje djevojke najprije odveli na izlet u vinariju, a potom su uslijedile eliminacije koje su najviše šokirale tatu Milu – Bruno je odlučio izbaciti Marcelu.

- Meni je dobro. Dosta mi je cirkusa i gledanja i Julije i Martine. Mislim da će mu biti žao što je izbacio mene kraljicu, bit će mu dosadno s Minionom i ovom drugom, umirat će od dosade, ja ima radim show cijelo vrijeme - kazala je Marcela u svom stilu, dok je najtužniji bio tata Mile.

Foto: nova tv

- Nisam očekivao da će nju izbaciti, bilo mi je žao. Postala mi je mezimica. Kada bih imao kćer htio bih je usmjeriti u pravcu u kojem Marcela ide - izjavio je tata Mile.

POGLEDAJTE VIDEO: