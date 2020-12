Matej osigurao zlatnu ulaznicu, a ostali se bore za finale: Hoće li u ovoj sezoni pobijediti žena?

Natjecatelji 'Života na vagi' kreću u borbu za glavnu novčanu nagradu od 170.000 kuna. No većina se slaže kako im je najveća nagrada pomoć trenera i gubitak kilograma

<p>Emisija “Život na vagi” došla je pred sam kraj. Danas ćemo saznati četvero finalista koji se u subotu bore za nagradu od 170.000 kuna dok će se svi ostali boriti za nagradu od 50.000 kuna. Za finale se natječu <strong>Marica Korolija</strong>, <strong>Petra Čorbić</strong>, <strong>Ante Miletić</strong> i <strong>Dominik Kračun</strong> dok je <strong>Matej Petrović</strong> “zlatnu ulaznicu” za finale već osigurao. Ostaje vidjeti hoće li u petoj sezoni konačno prvi put pobijediti žena. Od početka showa cilj je svima bio isti - skinuti što veći broj kilograma. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24 pitanja</strong></p><p>A nekima bi puno značila i novčana nagrada. Marica nam je rekla kako bi željela pobijediti te da bi novac potrošila na prozore i fasadu.</p><p>- Trenutačno sav novac koji zaradim trošim na uređenje kuće - objasnila je. U showu je skinula gotovo 35 kilograma, no govori da na novu odjeću neće trošiti.</p><p>- Nastavit ću raditi na sebi pa ću do tada nositi robu koja mi je prije bila mala - dodala je Marica, koja se namjerava vratiti trenerskom poslu.</p><p>Osim toga, u planu joj je završiti za instruktora u autoškoli. Pobjedi se nada i Petra, koja bi novac potrošila na novi automobil i putovanje u Egipat ili Južnu Ameriku. S mršavljenjem će nastaviti i nakon showa.</p><p>- Meni mršavljenje nije neki hir da ga ostavim iza sebe odmah nakon izlaska iz showa, ovo je trajno! Prijavila sam se jer sam osjetila vrijeme za promjene. Ništa nije zabranjeno. Naučila sam da se ne smiješ bojati, samo je trebaš potrošiti - rekla nam je Petra.</p><p>Dominik bi, pak, glavnu nagradu potrošio na svoje educiranje i pokretanje posla te odvojio za nećakinju koja je “na putu”. Govori nam kako nakon showa ima snage za sve što ga čeka jer mu nije bilo lako.</p><p>- Boravkom u showu se nisam borio samo s kilogramima nego je tu bilo borbe s motivacijom i voljom. Imao sam problem sa samopouzdanjem, no velika pomoć mi je bio trener Edo. U jednom trenutku mi je čak zamijenio oca, uz njega sam stekao povjerenje i samopouzdanje - rekao nam je Dominik, koji s treninzima namjerava nastaviti i nakon showa.</p><p>- Od malih nogu sanjam da postanem borac poput mog idola Mirka Filipovića Cro Copa i nikad nisam imao dovoljno snage u glavi da se pokrenem. Sada ću definitivno zapeti i postati barem rekreativni MMA borac - zaključio je. S druge strane, Ante nije razmišljao o novčanoj nagradi. On se prijavio isključivo kako bi dobio pomoć u gubitku kilograma. Priznaje kako bi sav novac donirao u dobrotvorne svrhe ako osvoji glavnu nagradu - dio za nezbrinutu djecu, a dio za istraživanje bolesti za koje još nema lijeka.</p><p>- Meni je najveća nagrada što sam sve naučio u showu - rekao nam je Ante, koji je ujedno bio i najteži kandidat ove sezone “Života na vagi”.</p><p>- To me u početku sputavalo. Ne zbog toga što nisam želio nego tijelo od 200 kilograma nije moglo. Sada je sve puno lakše. Zadovoljan sam rezultatima i mislim da nije moglo bolje - ispričao je Ante, kojem je cilj doći na 100 kg. Veseli se igri sa sinom koji je, kaže, živahan. Sad mu to više neće biti problem.</p><p>- Sigurno će me i sestra zvati na Brač u berbu maslina. Do sada sam to vješto izbjegavao, a sada se mogu i penjati po stablima. Pa onda šetnja uz more, riba, blitva i maslinovo ulje. Neću više od toga bježati kao vrag od tamjana - zaključio je nasmijani Ante. Kandidati su zadovoljni svojim uspjehom u showu te su odlučni u namjeri da nastave s treninzima i pravilnom prehranom i nakon emisije, neovisno o pobjedi.</p>