Matej iz 'Života na vagi' koji je zaveo asistenticu showa skinuo 45 kg: 'Želim biti suprug i otac'

Slavonac Matej u show 'Život na vagi' prijavio se zbog zdravlja. Bilo ga je strah budućnosti, a ušao je sa 152 kilograma. Njegov cilj je doći ispod 100 kilograma, a trenutačno je na dobrom putu

<p>Natjecatelj nove sezone 'Života na vagi', Slavonac <strong>Matej Petrović</strong> (26), bio je rukometni golman deset godina, no zbog pretjerane tjelesne težine više se nije mogao baviti sportom kojeg voli. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja Žuljević u 24 pitanja</strong></p><p>U Njemačku se iz rodnog Đurđevca odselio radi posla, no tamo je nagomilao višak kilograma. U show 'Život na vagi' ušao je sa 152 kilograma, a na posljednjem vaganju imao je 107. Skinuo je zavidan broj kilograma te se ne želi vratiti na staro.</p><p>- Htio bih se aktivirati i vratiti kakav sam bio kad sam se bavio sportom i uživao u svojem životu - rekao je Slavonac prije ulaska u show, a na dobitak kilograma uvelike su utjecale depresija i nostalgija, koju je osjećao u inozemstvu. Najjači motiv za prijavu u show bilo mu je zdravlje. Bojao se budućnosti. </p><p>- Debljati sam se počeo nedugo nakon odlaska u Njemačku, a recept za moju prekomjernu tjelesnu težinu bio je vrlo jednostavan - volim jesti, a kretao sam se puno manje nego što sam na to navikao svoje tijelo tijekom boravka u Hrvatskoj - ispričao je Matej nedavno. Njegov cilj je doći ispod 100 kilograma, a trenutačno je na dobrom putu.</p><p>Priznao je kako bi se nakon završetka showa želio vratiti u Hrvatsku, a jednoga dana želio bi biti sretan i zadovoljan otac te suprug. A tu su počela i 'šuškanja' kako Matej ljubi asistenticu producenta showa, <strong>Anju Glavač</strong>.</p><p><a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/ponovno-se-rodila-ljubav-u-zivotu-na-vagi-slavonac-matej-tijekom-snimanja-se-zaljubio-u-asistenticu-producenta-no-romansu-nije-htio-komentirati-1061134" target="_blank">Slobodna Dalmacija</a> piše kako su se upoznali ljetos dok se snimao reality na luksuznom imanju u Slavoniji te je među njima ubrzo i zaiskrilo. Međutim, Matej to nije želio komentirati. </p>