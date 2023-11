Mateja se natjecala u 'Voiceu', a sad stvara svoju glazbu: 'Živim san, a tek sam na početku...'

Mislim da je moj najveći problem taj što previše brinem o svemu. Perfekcionist sam i volim da svaka sekunda zvuči božanstveno i točno, govori nam mlada glazbenica Mateja Ištuk (25) iz Vukovara, koja je nedavno završila na Top listi HRT-a s pjesmom 'Oni što vole najviše'. S glazbom se krenula baviti još u djetinjstvu, a već nakon treće autorske pjesme našla se na listi među imenima nekih od najpoznatijih hrvatskih glazbenika. Mateja nam je ispričala sve o početcima u glazbi, svojim pjesmama i planovima za budućnost.

Kako nam priča glazbenica, njena ljubav prema pjevanju se 'zasigurno pojavila s njenim rođenjem'.

- Glazba je oduvijek bila dio mene i u ranoj fazi života, dok još nisam bila svjesna svijeta oko sebe, s otprilike 3-4 godine počela sam pjevati. Imala sam sreću što je moje uho pamtilo melodije i tekstove, s obzirom da u toj dobi nisam znala, naravno, čitati, a još jedna sreća je voditeljica crkvenog zbora koja je pored sve djece uspjela čuti da imam 'žicu' za glazbu - ispričala nam je.

Nastupe pred publikom imala je već kao dijete, krenula je pjevati u raznim zborovima, a kako nam priča, upravo je to pomoglo da razbije tremu i suoči se s njom. Mateja je pohađala osnovnu i srednju glazbenu školu što joj je zasigurno pomoglo u stvaranju vlastite glazbe.

Foto: Privatni album

U posljednje je vrijeme krenula s ozbiljnijim nastupima, a čak je na jednom koncertu nastupala prije Giuliana.

- Ne znam što bih izdvojila kao neki ozbiljniji nastup u mom životu, možda moj prvi samostalni koncert gdje sam pjevala na proljeće ove godine u mom gradu kao predgrupa Giulianu. Rekla bih da je to bila savršena prilika za vidjeti kako me ljudi prihvaćaju i kako dišu kad sam ja na pozornici i stvarno je bilo čarobno i lijepo. Pogotovo jer sam led probila s mojim Vukovarcima. Kaže se da su 'tvoji' najteža publika, meni su moji najbolja - govori.

Foto: Darko Kešnjer

Prije dvije godine objavila je svoju prvu pjesmu 'Samo se jednom dogodi ljubav'. Otkrila nam je što ju je potaknulo na to da se krene profesionalno baviti glazbom i je li oduvijek sanjala o tome.

- Mislim da je to uvijek čučalo u meni. Krenula sam kratko s odbojkom i mislila da ću se baviti sportom jer mi je to išlo. Krenula sam u glazbenu školu, svirala klavir i zaljubila se u taj instrument i mislila sam da ću postati pravi virtuoz jednog dana, no onda sam sve češće i češće solirala na koncertima zborova kojih sam bila član, osjetila energiju publike i zaljubila se u pjevanje. Nije mi puno trebalo da shvatim da je glazba moj put, ali ne klavir, nego pjevanje. I koliko god razmišljala o tome, maštala o tome, ipak mi se činilo nestvarnim kada sam snimila svoj prvi singl, pa i drugi, i ovaj treći... Još uvijek sam nekako negdje u zraku i ne mogu vjerovati da živim svoje snove. A tek sam na početku - ispričala nam je. Mateja nam je pričala i o procesu stvaranja svoje prve pjesme, koja na YouTubeu broji više od 200.000 pregleda.

Foto: Privatni album

- 'Samo se jednom dogodi ljubav' je moj prvi singl koji je izašao u zimu 2020. godine i s kojom sam osvojila dvostruku nagradu na festivalu zabavne glazbe 'DarFest'. Pjesma je posebna po mnogo tome, najviše po tome što je moj prvi singl, a onda i po tome što je spot za pjesmu sniman u Vukovaru i osim što se u spotu prikazuju ljepote Vukovara, u njemu su sudjelovali i Vukovarci tako da sam iznimno ponosna na cijelu tu priču. Već sam bila poprilično uzbuđena i nervozna zbog činjenice da imam priliku snimiti nešto svoje, tako da mi nije ni u peti bilo da bih mogla sama napisati tekst ili uglazbiti isti. Tako da je za prekrasne stihove zaslužna Nevia Korpar, Marko Tomasović za glazbu, a Aleksandar Valenčić za aranžman - ispričala nam je mlada glazbenica.

Foto: Darko Kešnjer

S trećom svojom pjesmom završila je na Top listi Hrvatske radiotelevizije. 'Oni što vole najviše' objavila je prije mjesec dana, a kako kaže, osjećaj da je pjesma toliko uspješna je nevjerojatan.

- Nevjerojatan osjećaj je kada napraviš nešto dobro i kvalitetno i ljudi to prepoznaju i cijene. Stvarno sam zahvalna, sretna i blagoslovljena na svemu što se dogodilo kroz moju karijeru – ne samo glazbenu, već i novinarsku. Stajati uz neka velika imena na našoj hrvatskoj sceni poput Prljavca, Gibonnija, Franke... mislim, što drugo reći osim da sam bila presretna kad sam saznala za Top listu. Najiskrenije, kao malo dijete. Trud se uvijek isplati i ja sam živi dokaz da je to stvarno tako - rekla je.

Foto: Privatni album

Pjesma 'Oni što vole najviše' je nastala, kako priča, u trenutcima boli, tuge i sjete. Upravo je to što njenu pjesmu čini posebnom.

- Svaka riječ napisana je došla iz dubine srca, a melodija je nastala paralelno s tekstom tako da se i u toj melodiji osjeti određena doza 'preživljavanja'. Pjesma je maksimalno intimna i već sam dobila puno komentara kako osjete svaku riječ, svaki ton jer trenutno prolaze kroz to. Jedan mudar čovjek je rekao da najveća umjetnička djela nastaju iz najveće boli, a ne najveće sreće i ono što sam ja napravila je samo uzela papir i izbacila te emocije na isti i mislim da bi svi u teškim trenutcima trebali težiti ka svom nekakvom izričaju. Tko zna kakvo se dobro može iz toga izroditi - govori.

Sebe opisuje kao perfekcionistu, a njen najveći je problem, kako kaže, taj što previše brine o svemu.

- Ponekad treba pustiti da trenutak odradi svoje i što izađe, izađe. Jednom kad izgubim inspiraciju radije ostavim tekst i klavir postrani i pustim da se ponovno dogodi taj trenutak, koliko god dugo čekala na njega. Ne volim forsirati, pogotovo ne glazbu i emociju koju prenosim kroz istu jer se trudim iznijeti van sve najiskrenije i najčišće i to ljudi prepoznaju i vide i osjete u 'Oni što vole najviše' i to je i bila poanta - rekla nam je.

Foto: Privatni album

Kroz stvaranje svoje glazbe imala je podršku brojnih ljudi. Na pitanje tko joj je najveća podrška odgovorila je da ne može izdvojiti nikoga jer su joj svi bili velika podrška.

- Naravno da su roditelji i sestre od prvog dana uz mene i potiču me na glazbeno obrazovanje, na nastupanje, na nekakav profesionalan rast i razvoj, ali veliku podršku imam i od publike – ne samo mojih Vukovaraca, već i publike diljem Hrvatske koji prate moj glazbeni put od samog početka i onda i primijete razvoj, što me posebno veseli. Također, kolege glazbenici i suradnici su isto tako uz mene, nema nekog rivalstva, već me savjetuju i podržavaju, kritiziraju i hvale, tako da sam im uistinu zahvalna - ispričala nam je.

Foto: Privatni album

Što se tiče njenog glazbenog puta u budućnosti, glazbenica ide korak po korak. Želja joj je jednog dana objaviti album.

- Prije sam svoj život planirala baš u detalj, dosta, dosta unaprijed i onda bih se pošteno razočarala jer sam očekivala da će se zvijezde poklopiti i da će biti baš onako kako sam ja to zamislila. S godinama, kako si sve stariji i zreliji, makneš te ružičaste naočale s očiju i shvatiš neke stvari, tako da otad idem korak po korak i tako idem i s glazbom - singl po singl. Gledam kako će ljudi prihvatiti novu pjesmu, osluškujem komentare, pohvale, kritike i sukladno tomu planiram daljnje singlove. Slagala bih kad bih rekla da ne želim album, ali s obzirom da sam 'sam svoj šef' to je trenutno malo teže ostvarivo. Nadam se da će moje emocije, moje note i stihovi doći do velikog broja ljudi i da će znati to prepoznati i osjetiti - rekla je.

Foto: Privatni album

Osim što Mateju danas prepoznaju po tri uspješna hita, neki ju znaju i s malih ekrana. Natjecala se u showu 'RTL Zvijezde - ljetni hit' 2019. godine, a sudjelovala je i u 'The Voiceu' prošle sezone. Pitali smo ju je li se planirala prijaviti na još nekakvo glazbeno natjecanje.

- Iskreno, bila sam u iskušenju prijaviti se ponovno na jedno glazbeno natjecanje koje je trenutačno u tijeku, međutim, način na koji su došli do mene da me pitaju bi li se prijavila me odmah odgovorio od toga. Također, sve je to jedno lijepo iskustvo i škola za dalje, ali kad jednom iskusite nepošten svijet showbizza, mislim da se rijetko tko svojevoljno iz iskrene dobrobiti vrati u neku emisiju - iskrena je bila Mateja.

Foto: Dario Njavro/HRT

Mlada glazbenica najviše voli slušati stariju glazbu, a otkrila je i tko joj je najveći uzor.

- Često volim reći da sam se rodila u krivo vrijeme. Da me netko ne shvati krivo, nemam ništa protiv današnje glazbe, no ja sam nekako zaostala u 80-ima, 90-ima pa i 00-ima. Uživam i u jazzu, i u bluesu, i popu, i soulu – ne samo slušati, već i izvoditi, tako da motivaciju i inspiraciju kupim od svih pomalo. Onaj tko je definitivno najviše zaslužan za moje glazbeno stvaralaštvo je band Backstreet Boyjsi koje sam otkrila u drugom razredu osnovne škole i otad sam njihov najveći fan. Zaljubila sam se u njihove glasove pojedinačno, a pogotovo u harmu koju stvaraju kada su zajedno na pozornici. Njihova energija, iskreni tekstovi, plesni pokreti savršeno sinkronizirani s pjevanjem je nešto što meni izaziva 'wow' efekt već više od 15 godina - rekla je.