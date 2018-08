'Matematika mi neće trebati, meni muzika svira u glavi...'

Kad je bija mali, bilo ga je svugdi. Ulazija bi kroz prozor na 11. kat. Prelazili bi preko balkona i on i brat kad ne bismo bili doma. To je strašno. Tek kasnije smo saznali što rade. Mislim da su bili prvi penjači bez ikakve zaštite, priča nam kroz smijeh Diana Dvornik o sinu Dinu, koji bi, da je poživio, danas slavio 54. rođendan. Prisjetila se i kako je jednom otišla poslije ručka k prijateljici na kavu. Tad je stigao uznemirujući poziv.

- Zove Dean i govori da se Dino skroz rasua. Ja umrla. Kad ono, njih dvojica su se dogovorili da me zezaju – kaže Diana. Nastavlja da je Dino stalno smišljao spačke i nepodopštine.

- Kad bih ga poslala kupit nešto, dala bih mu novac, a on bi mi reka: ‘Majko, to si dobro učinila, ne daji mi više jer znaš da ti ne mogu vratit jer ću potrošit’ – priča Diana. Nastavlja kako je Dino bio “lud, ali dobrica”.

‘Udri me macon po glavi’

- Bio je živ, a dobar. Kako mu rođendan pada usred ljeta, kad su svi bili raštrkani izvan Splita, a Deanu je u drugome misecu, običaj je bija da se i Dinu na Deanov rođendan donose pokloni. Nisu tribali, ali on bi pita di je za njega poklon – smije se Diana. U školi je bio među mirnijima.

Foto: Privatna arhiva

- Njegova učiteljica mi je jednom rekla: ‘On vam je, gospođo, najmirniji’. Ja pitam kako to. Kaže ona meni: ‘Zato što ga ništa ne zanima. On bi samo gleda kroz prozor’. Rekao joj je: ‘Matematika mi neće u životu trebati, meni je samo muzika u glavi’ – kaže Diana. Zgoda s bratom prisjetio se i Dean Dvornik.

- Kad smo jednom došli u Sarajevo, otišli smo na Baščaršiju. Ja naručija kavu, a konobar pita Dina: ‘Šta ćeš ti?’. Kaže on: ‘Daj mi pivo’. Kaže konobar da ne toče alkohol. A kaže Dino: ‘Udri me macom po glavi da me zamanta’ – smije se Dean. Dina, priča nam Dean, nije bilo briga za slavu ni novac.

Foto: Privatna arhiva

‘Drob me bolija od smija’

- Kad je osvojija sve te puste nagrade na Splitskom festivalu s ‘Ništa kontra Splita’, srea sam ga kasnije te večeri kako stoji s pokojnim menadžerom Grabovcem na parkingu. Žustro su raspravljali s ovim šta naplaćuje parking. Kažu njih dva meni: ‘Deane, dođi vamo’. A Dino u ruci drži sve nagrade. Kaže: ‘Daj mi sto kuna da platim parking i benzin. Iden u Zagreb. Ja pitam kako će do Zagreba sa sto kuna benzina. Kaže on: ‘Prijatelj nam je u Kninu, dat će nam on’. Kako je neopterećen bio. Nema ni centa u džepu, a osvojija sve nagrade – kaže Dean. Kad je Dino došao iz Zagreba, nastavlja Dean, nije znao gdje je Dean tad živio.

- Vozija sam ga doma da idemo spavat. Odvea sam ga pred jednu štracaru. Baš ruševina teška. Najgore nešto što postoji u Splitu. On izlazi s kuferima, dolazi do tih vrata. I viče mi mrtav ozbiljan: ‘Deane, baci mi ključ od katanca’. Briga njega di ja živim. On nikad ništa ne bi prigovara. Drob me bolija cili dan od smija. Opaljen je Dino bija totalno, nije ga bilo briga ni za luksuz ni za ništa - kaže nam za kraj Dean.