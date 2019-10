Matić o vidu: 'Doktori su htjeli raditi eksperimente na meni...'

Po medijima se već nekoliko puta proširila ispovijest srpskih pjevača Saše i Dejana Matića (41) koji su rođeni kao zdravi dječaci, no zbog doktorskog nemara, samo nekoliko dana nakon rođenja, oslijepili su.

Rođeni su prerano te su ih otac Zoran i majka Dragica morali ostaviti nekoliko dana u inkubatoru. Nepažnja medicinske sestre navodno je odgovorna za to što su ostali slijepi. Iz neutvrđenih razloga obje bebe su samo nekoliko dana po rođenju oslijepile.

No, to nije zaustavilo ovu braću da postanu mega uspješni glazbenici koji se često susretnu s pitanjima o njihovom vidu. Tako je Saša nedavno progovorio kako ga jako smeta kad ga pitaju što mu se dogodilo da više ne vidi.

- Moji prijatelji i ljudi koju su sa mnom u stalnom kontaktu znaju kako ja živim i znaju da ovaj život volim najviše na svijetu. Da li sam se ja liječio i kod koga sam se liječio, to je moja privatna stvar. Ima jedna priča kada je jedan moj prijatelj nazvao taksi, a oni su ga pitali: "U kom pravcu idete?", a on je rekao: "Koga to zanima osim mene?" - izjavio je Saša Matić, piše Avaz. Također, pjevač je dodao kako su doktori htjeli raditi eksperimente na njima kako bi progledali, no to nisu dopustili njihovi roditelji.

Foto: 24sata Video

Glazbenik je dodao kako ga uz pitanja o vidu, također smeta kad ga ljudi pitaju u kakvim je odnosima s bratom Dejanom.

- Ja tako ne volim što se godinama priča o toj temi, da vi nemate pojma! Dvije najgore teme, one koje najmanje volim su - da li sam u svađi s bratom i što je bilo sa mojim vidom - objasnio je glazbenik.

Dejan i Saša poznati su publici po izvanrednom glazbenom talentu, a već su nekoliko godina među najpopularnijim pjevačima u regiji. Saša dugi niz godina nastupa i u Hrvatskoj, gdje se prije nekoliko godina našao u središtu skandala. Nakon koncerta u zadarskom klubu grupa huligana bacala je kamenje na kombi njegove ekipe i razbila vjetrobransko staklo.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

- Nije to ništa strašno. To su napravili ljudi koji ne slušaju moju glazbu nego ih zanimaju druge stvari. Grupa pijanih mladića razbila mi je kombi, ali nema veze, pjevao sam u Hrvatskoj i pjevat ću opet - rekao je tada srpski pjevač.

POGLEDAJTE VIDEO: