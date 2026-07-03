Matija Cvek nakon 15 godina predstavio singl 'Dvoje mladih'

Matija Cvek svoj novi singl 'Dvoje mladih' premijerno je izveo na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana koji se proteklog vikenda održao u splitskoj Galeriji Meštrović.

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Pjesma koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako je ljubav završila, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradi priča pjesme 'Dvoje mladih'.

- Moja miljenica stara 15 godina upravo je predstavljena svima. Znam da zvuči nevjerojatno i pomalo čudno čuvati pjesmu toliko dugo, ali čekala me, baš kao i prošla 'Nisam taj'. Već sam naslov pjesme 'Dvoje mladih' daje naslutiti da bi za jednog 19-godišnjaka bilo neobično pjevati takvu pjesmu, dok današnji, iskusniji 'ja' očito spremnije pristupa takvom tekstu i, nadam se, s potpunim uvjerenjem prema publici. Nadam se da će se pjesma voljeti i pjevati kao što je s ljubavlju sviramo bend i ja - poručio je Matija.

Foto: PROMO

Uz izlazak pjesme premijerno je predstavljen i videospot koji potpisuje redatelj Luka Sepčić, Matijin dugogodišnji suradnik i autor njegovih brojnih spotova. Pjesma 'Dvoje mladih'dostupna je na svim digitalnim sevisima