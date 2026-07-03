Današnji, iskusniji 'ja' očito spremnije pristupa takvom tekstu i, nadam se, s potpunim uvjerenjem prema publici. Nadam se da će se pjesma voljeti, rekao je
Matija Cvek nakon 15 godina predstavio singl 'Dvoje mladih'
Matija Cvek svoj novi singl 'Dvoje mladih' premijerno je izveo na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana koji se proteklog vikenda održao u splitskoj Galeriji Meštrović.
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Pjesma koja je svoj izlazak čekala čak 15 godina emotivna je balada o dvoje ljudi koji su nekoć bili nerazdvojni, dijelili zajedničke trenutke i planove, a s vremenom krenuli svatko svojim putem. Iako je ljubav završila, uspomene su ostale, a upravo se na njima gradi priča pjesme 'Dvoje mladih'.
- Moja miljenica stara 15 godina upravo je predstavljena svima. Znam da zvuči nevjerojatno i pomalo čudno čuvati pjesmu toliko dugo, ali čekala me, baš kao i prošla 'Nisam taj'. Već sam naslov pjesme 'Dvoje mladih' daje naslutiti da bi za jednog 19-godišnjaka bilo neobično pjevati takvu pjesmu, dok današnji, iskusniji 'ja' očito spremnije pristupa takvom tekstu i, nadam se, s potpunim uvjerenjem prema publici. Nadam se da će se pjesma voljeti i pjevati kao što je s ljubavlju sviramo bend i ja - poručio je Matija.
Uz izlazak pjesme premijerno je predstavljen i videospot koji potpisuje redatelj Luka Sepčić, Matijin dugogodišnji suradnik i autor njegovih brojnih spotova. Pjesma 'Dvoje mladih'dostupna je na svim digitalnim sevisima
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