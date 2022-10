Matija Cvek o Niki Turković: 'Ja ju previše poštujem kao osobu'

Iako je već 10 godina na sceni, 2022. je svakako obilježila karijeru glazbenika Matiju Cveka (29) jer je postao jedan od najtraženijih pop pjevača. U novom intervjuu Cvek se osvrnuo na prekid s Nikom Turković (27), a priznao je što je zamalo nadvladalo ljubav prema glazbi.

S obzirom na porast popularnosti, porastao je i interes javnosti za njegov privatan život, ali rekao je da se nije previše obazirao na naslove u medijima o njegovom prekidu s Nikom.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Niku previše poštujem i kao osobu, i kao glazbenicu, i kao umjetnicu da bih ponovo otvarao tu temu. Žute naslove i žute članke o svemu tome nisam ni pročitao. Odbijam to - rekao je Cvek za Jutarnji list.

Foto: Instagram/Nika Turković

Kada su Matija i Nika ovo ljeto prekinuli nakon četiri godine veze počela su šuškanja da je razlog tome druga djevojka. Iz krugova bliskih pjevaču došle su glasine da se Matija zbližio sa svojom pratećom pjevačicom Larom Demarin, djevojkom iz Pule. Ali Matijina menadžerica stala je na kraj takvim glasinama.

Foto: Mislav Žabarović

- Nije istina da je Matija u vezi s Larom Demarin te smo prisiljeni demantirati neistine i lažne navode. Matija i Lara su jedino vezani poslovnom suradnjom gdje je Lara Demarin dugi niz godina prateći vokal benda The Funkensteins - rekla je za 24sata Cvekova menadžerica Mia Milovčić.

Foto: Mislav Žabarović

Cvek iza sebe ima dva osvojena Porina, a pjesma 'Trebaš li me' koju je otpjevao s kolegicom Eni Jurišić (32) i nakon 10 mjeseci radijskog emitiranja još uvijek se nalazi na mnogim top listama. Iza Cveka je i radna ljetna koncertna turneja na kojoj je sa svojim bendom obišao sve veće i manje gradove u Hrvatskoj i odradio je preko 50 koncerata.

Foto: Davor Javorčić/PIXSELL

Iako je sada poznati i traženi pjevač Matija je priznao da je u mlađim danima volio nogomet jednako koliko i glazbu, ali nakon teže tjelesne ozljede se odlučio fokusirati na glazbenu karijeru.

- Nogomet sam stvarno volio. Jako. Možda čak u jednakoj mjeri u kojoj danas volim glazbu. Nogomet sam doživljavao isto kao glazbu, to je bilo nešto što volim i želim, ali i nešto što je zahtijevalo mnogo truda i odricanja. Ne znam, teško je sad nagađati, ali možda bih se bio u jednom trenutku umjesto za glazbu opredijelio za nogomet, no dogodile su mi se sportske ozljede nakon kojih sam se u potpunosti fokusirao na muziku. l mislim da je to moja velika sreća - zaključio je Matija.

