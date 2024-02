Matija Cvek otkrio spol bebe

Matija Cvek (30) gostovao je na Radio Dalmaciji, a voditeljima emisije je otkrio spol djeteta.

- Ja sam u tome potpuno i ništa više drugo nije važno. Jedva čekam! Rekao sam da ću to sve zadržati za sebe, u krugu svoje obitelj, ali ipak ću vam otkriti da nam je nova najdraža boja roza. Ime vam neću reći, mogu samo dodati kako smo se brzo i jednoglasno dogovorili oko toga - rekao je pjevač.

Pjevač će prvi put postati otac, a rekao je i što će raditi kada kćerkica stigne doma.

- Obavezno donesi ženi hranu, bit će stalno gladna. Zapravo je poanta brinuti se o ženi nakon poroda - ispričao je.

Foto: PROMO

Nedavno je pjevač otkrio da beba stiže u veljači.

- Lijepa je to stvar, odnosno najljepša i to je fokus ove godine, ali i ostatka života. To je ono najbitnije u životu i najljepše i jako se veselim vidjeti samog sebe u toj ulozi. Baš se iskreno veselim - rekao je svojedobno.

Prisjetimo se, on i njegova lijepa djevojka Miriam Cikron postat će roditelji po prvi put, a radosnu vijest podijelio je na simpatičan način.

Cvek je na Instagramu krajem studenog prošle godine objavio fotografiju sebe kako sjedi na kauču i čita letak o trudnoći. Time je iznenadio fanove, a odmah su se zaredale i čestitke.