Matija Cvek: Veseli me što ljudi izabiru 'Visine' za prvi ples...

Matija Cvek voli pjevanje još od malih nogu, što je često mnogim glazbenicima zajedničko. Međutim, obožavao je i nogomet. U ostvarivanju nogometne karijere spriječila ga je dvostruka ozljeda. I na ljubavnom planu mu ide odlično - ljubi pjevačicu Niku Turković (24), koja je predstavljala Hrvatsku na Dječjoj pjesmi Eurovizije 2004. godine.

Kako ste se tad osjećali? Jeste li mislili da ćete s glazbom uspjeti?



Sreća u nesreći je da sam paralelno s nogometom obožavao i glazbu tako da se prebacivanje fokusa zbog ozljede dogodilo prirodno. Bio sam prilično razočaran zbog ozljede, ali mogu bez imalo patetike reći da me izvukla glazba i pjevanje.



Kad ste osvijestili činjenicu da dobro pjevate i da bi od toga 'nešto moglo biti'?



S pjevanjem sam počeo prilično rano. Kroz vrtić i osnovnu školu skupio sam solidan broj nastupa na priredbama te na taj način prebrodio strah od javnog izvođenja. Kasnije sam kroz satove pjevanje i konstantne nastupe vokalno osnažio, te sad pokušavam preskočiti razine i napredovati svakodnevno ako je moguće. Naravno pozitivna trema i povremena nervoza pred važne događaje i danas egzistira. Pjevanje i muziciranje su ljubav i strast koja u mom slučaju ne slabi, pa upravo zbog toga vjerujem u stalni rast i napredak.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tko Vam je bio najveća podrška u počecima? Kako roditelji, prijatelji, obitelj reagiraju na Vas uspjeh?



Podršku sam doista imao sa svih strana. Roditelji su bili sumnjičavi oko mog življenja od glazbe i pjevanja, ali zadnjih godina sam ih nekako uvjerio da ću se izboriti za sebe i svoje ideje. Stvari se odvijaju željenim tokom, a podrška prijatelja i obitelji je neizostavan faktor u cijelom procesu. Okružen sam predivnim ljudima i na njima sam najviše zahvalan.



Kako ste upoznali Nenu Ninčevića?



Neno Ninčević je za mene bio pojam autora u Hrvatskoj. Upoznali smo se preko moje profesorice pjevanja Denis Vasilj, te smo tako i započeli suradnju. Uz Nenu moram spomenuti i Branimira Kopitovića koji je također s nama radio i brinuo o svemu. Imam sreću da sam za svoje prve autore i mentore imao dobre ljude i velike umjetnike.



Jeste li kao mali nastupali u dječjim showovima?



Nekako su me u odrastanju showovi zaobišli, nisam osjetio potrebu za natjecanjem u pjevanju.

Foto: Instagram

Imali ste u srednjoj školi bend, bili ste i gost Jazz Orkestra OSRH u Lisinskom. Kako je počela suradnja s Houdekom? Ondje vas je zamijetio?



Sa Jazz Orkestrom OSRH nastupam zadnjih 5 godina i upravo pripremamo novi koncert u Lisinskom. Divni ljudi i odlični glazbenici.

Jacques Houdek je pjevač kojem sam se divio kao klinac i za kojeg danas tvrdim da je jedan od najboljih interpretera koje smo ikada imali, a i sam je napisao neke od svojih najljepših pjesama. Čuo je moje snimke i na našoj prvoj kavi me pitao želim li pjevati back vokale u njegovom bendu. Ja sam naravno na to pristao bez ikakve dvojbe.



Sa Jacquesom ste nastupali 2017. na Eurosongu. Kako ste reagirali saznavši da idete u Kijev?



Eurosong je apsolutno najveća scena na kojoj sam nastupao, tako da sam na tom iskustvu neizmjerno zahvalan Jacquesu i cijelom timu. Bio sam oduševljen pozivom, iako je pjevačka dionica koja me dopala zvučala zastrašujuće. Na kraju je sve prošlo dobro i sretan sam što sam bio dio projekta "My friend".



Foto: Instagram



Kako se prateći vokal uopće priprema za tako veliki nastup, ali i općenito za nastupe koje ste dotad imali u emisijama?



Uloga pratećeg vokala u nekim je trenucima čak i zahtjevnija od uloge lead vokala. Razmišljaš o svojim dionicama, a istovremeno pratiš disanje i mimiku lead vokala kako bi ritmički ispratio sve fraze. Poznavanje harmonije je dakako poželjno i određeni preduvjet za pripremu nastupa pratećeg vokala.

Koliko ste naučili i što su vam savjetovali stariji kolege koji su back vokali (Brnas, Pavelić, Marinković, Mirković...)?

Svi navedeni su vrhunski glazbenici i znalci koji već godinama opstaju na našoj glazbenoj sceni s razlogom. Dodao bih još Jadranku Krištof, koja nas je uz Pavelića mentorirala na A strani, čiji su glazbeni savjeti baš zlata vrijedni.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL



Kad/kako se dogodilo to da ste odlučili pokrenuti solo karijeru?



To je uvijek bio san i finalni cilj kojem sam težio. Sve ostalo što je išlo uz to, bilo je sporedno i na neki način me pratilo na putu ka tome. Kad sam napokon sakupio dovoljno iskustava, odlučio sam se tome posvetiti u potpunosti.

Visine, Drama, Praviš me ludim, Probudi se... Došli ste kao jedno osvježenje na scenu. Kako reagirate na to da su vaše pjesme obožavane?



Iskreno, cilj je bio da ja prvi budem zadovoljan s onim što radim, a to što su se ljudi u tome pronašli i što vole je samo bonus zbog kojeg sam jako sretan. Na kraju, publika je ta koja će tvoj rad ocijeniti pozitivnim ili negativnim, sanjao sam o tome da stojim na pozornici i gledam u ljude koji pjevaju neki moj tekst. Neprocjenjiv osjećaj.

Foto: Instagram



U zadnjih godinu dana bila sam na nekoliko vjenčanja i 'Visine' su odabrane kao pjesma za prvi ples. Kako reagirate na to, koliko vam to znači? Jeste li znali da se često izvodi na svadbama i eventima općenito?



To je samo još jedna potvrda te pjesme koja je nastala jako iskreno. Također potvrđuje da su ju ljudi prihvatili u potpunosti kad su ju odabrali za tako veliku stvar na tako važan dan. Sve češće mi ljudi šalju da se svira na prvim plesovima i bas me to veseli.

Kakvi su planovi za budućnost? Što Matija želi?



Album, puno svirki, turneje, samo da se muzicira i stvara super glazba. Sve što dođe uz to je mrak.

