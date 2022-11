Matija je izbacio Mateu, a Klaru strastveno poljubio: 'Šokirana sam, nisam očekivala poljubac'

Nakon što je sinoć na iznenađenje svih kuću napustila Martina, a Klara i Matija su proveli intimnu večer ispreplićući se u krevetu, jutro je počelo tako što ih je Matija došao probuditi.

Čim je ušao u sobu Matija je legao u Matejin krevet, a njoj je bilo nelagodno pa se ustala jer su i ostale djevojke još ležale u svojim krevetima.

Klara je Matiju za doručkom ispitivala koliko godina su imale djevojke s kojima se bio zaručio.

- Prva je imala 31, a druga 22-23 godine - otkrio je Matija. Sve je to slušala Matea kasnije zaključivši da je Matija na dobrom putu da joj se svidi.

Klara je zaključila da je veliki plus to što Matija i ona imaju slično godina, a kasnije su u vrtu odradili boksački trening.

- Klara mi se čini i dalje vesela i prpošna ujutro, smiješna jako cura i imam samo lijepe komentare za nju - rekao je Matija.

Svi su se zajedno nakon doručka i druženja zaputili s Matijom u dvoranu gdje je započeo svoju boksačku karijeru, a ondje su odradili i trening.

Nakon treninga odradili su i boksački turnir.

- Boksaju Stella i Matea, a koja pobijedi boksa sa Klarom, a onda tko pobijedi boksa sa mnom - objasnio je Matija. Stella je pobijedila Mateu, a onda su boksale Klara i Stella gdje se Klara malo zanijela.

- Žao mi je cure. Matija je rekao ajde se sad pokažite, lupi. On je rekao da lupim – ja lupila - smijala se Klara.

- Malo sam bila bijesna jer to nisam očekivala - komentirala je poslije Stella.

- Sa Klarom sam opušteniji i sad kad mi je pokazala tu neku svoju oštrinu, mislim da se rodila neka lagana kemija između nas - otkrio je Matija.

- Oni meni nisu spojevi, ja sam i jučer rekla da će ona danas ispasti - kazala je Stella.

Nakon boksa, Stella je izvela Klaru u vrt kako bi s njom nasamo popričala o tome što je muči.

- Moram se vratiti na temu udarca. Boljela me glava i bila sam bijesna na tebe - rekla joj je Stella.

- Nisam imala namjeru da te udarim da te boli glava, ja sam se zezala. Oprosti, ali stvarno nije bilo namjerno - rekla joj je Klara pa su cure riješile razmirice.

Matija je pozvao Klaru da zajedno odu navečer trčati što se Stelli nije baš svidjelo.

Kad su otrčali, Klara i Matija sjeli su na klupicu, a njoj je je otkrio zbog čega ju je ostavio.

- Osim plesa i skakanja, smatram da si jako iskrena cura, ajmo reći, od svih do sada u kući i mislim da je to potaknulo mene da se još više družimo - rekao joj je Matija te joj dao poljubac u obraz, a onda ju je pitao da li želi pravi poljubac. Klara nije čekala nego ga je odmah poljubila.

- Jesi sretna? - pitao ju je Matija.

- Šokirana sam! Nisam se nadala da ćeš me poljubiti - dogovorila mu je Klara te poslije rekla da joj je drago jer joj se malo sviđa Matija.

- Mislim da je ona jako vesela i pozitivna cura, ali naša dva mozga još nisu na istoj valnoj duljini - objasnio je Matija te dodao da ne voli kada može dobiti sve na pladnju.

- Mislim da je u tome problem s Klarom - zaključio je Matija.

Nakon još jednog razgovora s Mateom, Matija je na kraju ipak odlučio da Matea napušta kuću, a oboje su pustili suzu.

- Nemam riječi i ne znam koja je poanta ovog svega, ali baš mi je užasno - tužno je rekao Matija.

- Ne znam kako se osjećam, trebam prespavat malo - rekla je na kraju Matea te Matiji rekla da mu ništa ne zamjera.

Nakon što je otišla Matea Stella i Matija su pričali u sobi, a on joj je priznao da on voli igrice sa curama i da on njih lovi. Stella je Klari rekla da je bila na wc-u, a ne da je pričala s Matijom, a ubrzo se Matija pokupio u sobu spavati bez da je djevojke pozdravio pa su i one otišle u svoju sobu.

- Mislim da se on kaje što je Matea otišla - rekla je Klara Stelli.

- Sigurno mu je žao - rekla je Stella.

