Matija nakon Eurosonga ide na državnu maturu: 'Zahvalan sam na prilici, čekam da sve sjedne'

Baby Lasagna vratio se u rodni Umag gdje su ga dočekali brojni obožavatelji i sugrađani. Čak niti kiša nije spriječila svečani doček Marka Purišića.

- Hvala vam, hvala! Što god da kažem bit će malo za reći, ali hvala do neba što ste došli ovdje, što ste nas došli podržati u tako velikom broju - rekao je Marko svojim sugrađanima.

S Markom su se popeli i njegovi prijatelji s kojima je nastupao u Švedskoj, a među njima je i maturant Matija Klaj. On je u Malmöu i dočekao svoj 19. rođendan, a za koji tjedan izaći će i na ispite državne mature.

Doček Baby Lasagne u Umagu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Svi su mi čestitali i bili su ponosni na mene, pitali su me kako mi je bilo - otkrio je bubnjar Matija za RTL Direkt.

- Čekam da mi sve sjedne, ali jako sam sretan i zahvalan što sam imao tu priliku - priznao je Matija koji dodaje da je malo umoran.

Foto: Privatni album

- Ovo je šok, ali prekrasno je. Drago nam je da možemo uveseliti ovoliko ljudi - kazao je gitarist Dino Josipović.

Koreografkinja i plesačica Luana Kličić sretna je što su mogli pozdraviti Umažane, Istru, Kvarner i Sloveniju na dočeku.

- Došli smo doma, sad smo se malo rasplesali, svi su jedva čekali vidjet Marka, svi su jako uzbuđeni -. otkrila je.

Doček Baby Lasagne u Umagu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Među fanovima koji su dočekali pobjednika prema bodovima publike, bio je i glazbenik Alen Vitasović.

- To je stvarno pjesma u trendu, koja je uspjela, koja je po meni jako fora i bio sam uvijek uz njega, bez obzira na to što je iz mog kraja. Sve scile i haribde, sve je on izdržao sam samcat, mlad dečko. Naprijed, victory - zaključio je Vitasović.