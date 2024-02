Matija Vuica za 24sata nakon smrti voljenog Jurice: 'Ne mogu o tome, ne izlazim baš nigdje...'

Emisija je snimana 15. listopada još kada sam bila sretna, priča nam Matija Vuica nakon što se 18. veljače 'pojavila' u emisiji 'Retro'. U listopadu je, kaže nam, sreća i dalje bila u njezinom domu, a onda je 28. prosinca preminuo njezin dugogodišnji partner, Jurica Popović. Nakon kratke i iznenadne bolesti. Imao je 65 godina.

Iako je na kraju emisije napisano kada je ista bila snimana, pojavila su se razne tvrdnje poput onih da je 'Matija ponovno otvorila vrata svog života javnosti'. Ali to ipak nije bio slučaj. Kaže nam neutješna Matija, ljudi nažalost njeno pojavljivanje u emisiji, gledaju površno.

- Znala sam da će se prikazati, ali nisam ja to mogla zabranit, nažalost. Ljudi to površno gledaju iako je pisalo kada je snimanom, a to me još više baca u očaj. To je bilo u sretnom razdoblju. Sreća je tada još bila u mom domu - rekla nam je Matija Vuica.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

O gubitku voljenog Jurice, kaže nam, teško joj je govoriti.

- Ne mogu govoriti o tome. Ne izlazim nigdje, ne pojavljujem se nigdje - rekla je.

Foto: Sandra Simunovic/Pixsell

Koliko je Matiji teško mogu vidjeti svi njezini pratitelji na društvenim mrežama gdje često objavljuje fotografije i videe na kojima su ona i njezin Jurica sretni i zagrljeni. Par je zajedno proveo 45 godina, a upoznali su se i zavoljeli na rivi u Metkoviću, odakle oboje potječu. Od malena je Jurica znao imati visoke temperature, a kada se dogodila ona posljednja, Matija je posao odlučila staviti na pauzu.

- Jure je od djetinjstva znao imati tako visoke temperature, no nikad ovako dugo. Bila sam uz njega u našem stanu. Temperatura ga je iscrpljivala - rekla je svojedobno za Gloriju.

Foto: GRGUR ZUCKO/PIXSELL

Jurica je nakon toga završio u bolnici.

- Kao da sam znala da ću biti u stisci s vremenom. I uistinu, Jure je morao u bolnicu. Tih 14 dana provela sam uz njega, spavajući na fotelji uz njegov krevet. Nismo se odvajali. Bio je pokretan, pričali smo, porukama se dopisivao s prijateljima. Svakodnevno je pratio vijesti, posebno one o Dinamu jer je bio zaljubljenik u taj klub - objasnila je dizajnerica ranije.

Foto: matija habljak/Pixsell

Dodala je i da je Jurica svako malo govorio da želi iz bolnice doma. Opisala je i njihove posljednje minute koje su proveli zajedno.

- Čekao me. U te tri naše posljednje minute rekla sam mu sve što sam mislila da je važno. Još se osjećam kao da su nam ukrali taj zadnji dan. Ta jedna noć i njemu i meni puno bi značila. Jedino što imamo je zajedničko vrijeme. I to nam je oduzeto - zaključila je.