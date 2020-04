Matt Damon 'zaglavio' u Irskoj: Ne može se vratiti u Ameriku...

Jedan od najplaćenijih glumaca današnjice, Matt Damon (49) je u irskom Dalkeyju donedavno snimao film 'The Last Duel', dramu koja se u svjetskim kinima očekuje iduće godine. Zbog pandemije korona virusa i trenutne nemogućnosti povratka u Ameriku, sa svojom obitelji u glavnom gradu Irske provodi dane u izolaciji, piše Daily Mail.

Matt Damon got stuck in Dublin due to the lockdown, and now a few weeks in he looks like your cousin from Monaghan who's up for de weekend to go to de night club hai bai pic.twitter.com/U5W5V4QFls

Lokalno stanovništvo tog grada ne krije oduševljenje što slavni glumac tamo boravi. Neki od njih imali su i prilike upoznati se s njim, kao što su radnici lokalnih restorana i barova.

One of the oddest stories out of the coronavirus quarantine over here is that Matt Damon is stuck in Ireland and we're all getting great pleasure of watching him slowly go native.