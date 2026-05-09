Matthew Broderick gotovo 40 godina živi s teretom tragedije koja je zgrozila javnost...

Hrvatska radiotelevizija ove subote od 22 sata na Drugom programu prikazuje epizodu dokumentarne serije 'Znaš li tko si?' posvećenu Matthewu Brodericku, glumcu koji je obilježio osamdesete kao simpatični buntovnik Ferris Bueller, a potom izgradio impresivnu karijeru na Broadwayu. Iako ga publika pamti po vedrim ulogama i dječjem osmijehu, njegov život isprepleten je dubokom tragedijom koja i danas izaziva kontroverze.

Rođen 21. ožujka 1962. u New Yorku, Broderick je odrastao u umjetničkoj obitelji. Otac James bio je cijenjeni glumac, a majka Patricia dramaturginja i slikarica. Nije iznenađujuće što je i sam rano zakoračio na kazališne daske, a njegov talent munjevito je prepoznat.

Profesionalni proboj doživio je početkom osamdesetih u broadwayskoj predstavi 'Brighton Beach Memoirs' slavnog Neila Simona. Uloga mu je donijela prvu nagradu Tony sa samo 21 godinom, čime je postao najmlađi dobitnik u kategoriji najboljeg sporednog glumca. Taj uspjeh otvorio mu je vrata Hollywooda.

Prvo je oduševio publiku kao tinejdžerski haker koji gotovo započne treći svjetski rat u trileru 'Ratne igre' (1983.), da bi tri godine kasnije postao globalna zvijezda zahvaljujući ulozi koja mu je definirala karijeru. U filmu 'Slobodan dan Ferrisa Buellera' utjelovio je šarmantnog i snalažljivog srednjoškolca koji odluči markirati i provesti nezaboravan dan u Chicagu. Film je postao kulturni fenomen, a Broderick simbol mladenačkog duha jedne generacije.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Tijekom devedesetih nastavio je nizati uspjehe, posudivši glas odraslom Simbi u Disneyjevom klasiku 'Kralj lavova' i glumeći u filmovima poput ratne drame 'Glory' i mračne komedije 'Nepodnošljivi gnjavator' uz Jima Carreyja. Paralelno je gradio status legende na Broadwayu, osvojivši drugog Tonyja 1995. za mjuzikl 'Kako uspjeti u poslu bez imalo muke'. Vrhunac kazališne karijere doživio je 2001. godine uz Nathana Lanea u hit mjuziklu Mela Brooksa 'Producenti', koji je srušio sve rekorde i osvojio čak 12 Tonyja.

Brak sa Sarom Jessicom Parker

Početkom devedesetih, preko kazališne scene i braće svoje buduće supruge, upoznao je glumicu Saru Jessicu Parker. Njihova veza brzo je postala ozbiljna, a vjenčali su se 1997. godine na tajnoj ceremoniji u New Yorku, iznenadivši stotinu uzvanika koji su mislili da dolaze na običnu zabavu. Parker je godinama kasnije opisala čime ju je osvojio.

​- On je vjerojatno najsmješniji čovjek kojeg sam srela u životu. Tako je bistar, tako zgodan. Mislim da je najzgodniji muškarac kojeg sam vidjela. I inspirira me. Potpuno sam luda za njim - rekla je za Los Angeles Times.

Danas njihov brak slovi za jedan od najstabilnijih u Hollywoodu. Žive u njujorškom West Villageu i imaju troje djece: sina Jamesa Wilkieja te kćeri blizanke Marion i Tabithu, koje su dobili uz pomoć surogat majke.

Foto: SBN/starmaxinc.com

Mračna strana uspjeha

Samo godinu dana nakon što ga je uloga Ferrisa Buellera vinula u zvijezde, Broderickov život obilježila je stravična tragedija. U kolovozu 1987. godine, tijekom odmora u Sjevernoj Irskoj s tadašnjom djevojkom, glumicom Jennifer Grey, Broderick je vozio unajmljeni automobil. U jednom trenutku prešao je u suprotni trak i frontalno se sudario s drugim vozilom. U nesreći su na mjestu poginule 28-godišnja Anna Gallagher i njezina 63-godišnja majka Margaret Doherty.

Broderick je zadobio teške ozljede, uključujući prijelom noge i rebara, potres mozga i kolaps plućnog krila. Kasnije je tvrdio da se zbog ozljeda ne sjeća samog sudara. Iako je prvotno bio optužen za izazivanje smrti opasnom vožnjom, za što mu je prijetila zatvorska kazna do pet godina, na kraju je osuđen za znatno blaže djelo neoprezne vožnje. Kažnjen je sa samo 175 američkih dolara.

Obitelj poginulih žena presudu je nazvala 'izrugivanjem pravdi'. Događaj je ostavio neizbrisiv trag na glumčevoj karijeri i privatnom životu, a kontroverze ga prate i desetljećima kasnije, posebno jer s obitelji često boravi u svojoj kući za odmor u Irskoj, nedaleko od mjesta nesreće.

Foto: Tanya Kesey

*Uz pomoć AI-ja