Prema anketama koje su proveli Dallas Morning News i Sveučilište u Teksasu, Matthewu McConaugheyu (51) svoj bi glas dalo 45 posto glasača, a dosadašnjem guverneru Gregu Abbotu (63) tek 33.

U anketi je sudjelovalo 1.126 glasača, a McConaughey je dobio čak 66 posto glasova demokrata i 30 posto glasova republikanaca. Abbot je još uvijek popularan kod većine republikanskih glasača, njih 56 posto svoj bi glas ipak dalo dosadašnjem guverneru.

McConaughey se sviđa i onima koji ne pripadaju ni jednoj stranci, 44 posto bi glasalo za holivudskog glumca, dok bi Abbota u narednom razdoblju u guvernerskoj fotelji voljelo gledati tek 28 posto njih.

Podsjetimo, Matthew McConaughey gostovao je u televizijskoj emisiji 'The Tonight Show' voditelja Jimmyja Fallona koji ga je tom prilikom pitao o njegovim planovima za ulazak u politiku. Slavni je glumac, naime, tijekom gostovanja u podcastu 'The Balanced Voice' rekao da razmišlja o kandidaturi za guvernera Teksasa.

- Reći ću vam ono što sam već rekao, a ono što sam rekao je istina. To nije smicalica. Kada kažem da je to nešto o čemu razmišljam, onda je to tako - izjavio je McConaughey koji je o svojim političkim ambicijama prvi puta progovorio u studenome prošle godine kada je gostovao u tv emisiji 'The Hugh Hewitt Show'. Tad je voditelju rekao da ulazak u politiku ne ovisi o njemu.

- To više ovisi o ljudima no o meni - rekao je McConaughey i dodao:

- Gledajte, za mene je politika nešto iskvareno. Kada politika redefinira svoju svrhu, tada ću biti vraški zainteresiran za nju.

Pa, čini se da su ljudi rekli svoje. Sad je red na McConaugheyju.