Matthew Perry je skoro umro zbog ovisnosti o narkoticima: 'Imao sam dva posto šanse'

Glumac Matthew Perry (53), kojeg najviše pamtimo po ulozi Chandlera u kultnoj seriji 'Prijatelji', prije nekoliko godina gotovo je izgubio život zbog posljedica ovisnosti o narkoticima. POGLEDAJTE VIDEO: Perry je otkrio da je njegova borba s ovisnošću u jednom trenutku postala toliko teška da je prije nekoliko godina 'skoro umro' u dobi od 49 kada mu je debelo crijevo puklo zbog prekomjerne upotrebe narkotika. Glumac je 2018. godine završio na, kako je tada rekao, operaciji probavnog trakta, a sada je otkrio da je zapravo proveo dva tjedna u komi i pet mjeseci u bolnici te da je devet mjeseci morao koristiti kolostomsku vrećicu. Foto: Instagram - Liječnici su mojoj obitelji rekli da imam dva posto šanse za preživljavanje. Stavili su mi uređaj koji se zove ECMO aparat, koji diše umjesto tvojih pluća. I to se zove Zdravo Marijo. Nitko to ne preživi - ispričao je Perry za People. Perry je odlučio iskreno progovoriti o tome koliko su mu ovisnosti o drogama i alkoholu uništile život u svojim memoarima 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing', koja će izaći 1. studenoga. Foto: Instagram - Sada sam prilično zdrav. Ne smijem više ići u teretanu jer ne želim samo igrati superheroje. Ali trenutačno sam prilično zdrav momak - rekao je Perry, koji nije otkrio koliko je dugo trijezan, ali je kazao kako 'broji svaki dan'. - Važno je, ali ako izgubite trijeznost, to ne znači da ste izgubili cijelo to vrijeme i obrazovanje. Vrijeme koliko si trijezan se mijenja, ali to je sve što se mijenja. Znaš sve što si znao prije i dok god se uspijevaš vratiti, a da ne umreš, puno ćeš naučiti - kazao je i dodao da ga 14 ožiljaka na trbuhu podsjeća da nikad više ne uzima narkotike. Foto: Instagram - Sve što trebam učiniti je pogledati dolje - rekao je. Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci paparazzi su fotografirali Perryja u izrazito zabrinjavajućem izdanju. Mnogi nisu mogli prepoznati popularnog glumca te su komentirali da izgleda zapušteno. Foto: Profimedia Glumac je tada dovršavao memoare koji uskoro izlaze. - Toliko je toga napisano o mojoj prošlosti. Mislio sam da je vrijeme da ljudi čuju moju stranu priče. Preživio sam da ispričam priču, iako se ponekad činilo da to tako neće biti. I sve je ovdje - izjavio je Perry ranije.