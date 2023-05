Maturantica oduševila goste i prešla u ovotjedno vodstvo: 'Odlično, desetka za hrabrost'

Volim kuhati, ali najdraže mi je kad ukućani jedu i pohvale, rekla je maturantica Ana Merle iz emisije 'Večera za 5 na selu'. Najmlađa ovotjedna kandidatkinja obilježila je sredinu tjedna u showu. Ugostila je protukandidate - poduzetnicu Gordanu Kaurić, influencera i pjevača Marija Tomasa, voditelja restorana Deana Medura te knjigovotkinju Aleksandru Cvitković. U konobi svog oca Ana je ponosno poslužila svoje specijalitete, a za večeru je osvojila 38 bodova te je time prešla u ovotjedno vodstvo. Gosti su pohvalili njezina jela, ali i hrabrost da se s istima uhvati u koštac.

Pripravu večere Ana je započela radom na glavnom jelu - Maminom ručku. Radilo se o junećem butu i pireu s nizom povrća. "Sto posto je junetina, mrkva na lešo sa strane i saft", prognozirao je Dean. "Mislim da je to jelo često na Aninom jelovniku", zaključio je, pak, Mario. Nakon priprave glavnog jela, Ana se posvetila desertu - Tatinoj torti. "Mislim da je to tata nešto spremio za nas", zaključio je Mario. Aleksandru je naziv oduševio jer je i sama pretpostavila naziv deserta. "Tata voli pistacije, iz tog razloga je tatina torta", ispričala je Ana. Posljednje jelo koje je Ana spremala posvetila je nazivom sebi. Sekine frulice odlučila je ponuditi gostima za predjelo. "To bi mogla biti piletina na tanko, zafrkana s nečim", pretpostavila je Aleksandra. "Neki tuljci punjeni s nečim, možda piletinom?", zapitala se, pak, Gordana. Ekipa je pogodila - radilo se prženoj piletini u tortilji.

Dok je Ana radila na dekoraciji stola, ekipa je u kombiju pretpostavljala što ih čeka. "Bit će super", najavio je Dean, dodajući da mu se čini da će Ana imati tremu. No, po dolasku na aperitiv pred Aninim domom, Aleksandra je zaključila da je domaćica imala zanemarivu tremu. Ubrzo je Ana ekipi poslužila aperitive. "Doček je bio odličan, kako dolikuje Ani", komentirao je i pohvalio početak večere Dean. "Šljiva je bila odlična", zaključila je Aleksandra.

Ubrzo se ekipa okupila oko stola u Aninoj obiteljskoj konobi, a Sekine frulice prve su stigle pred goste. "Predjelo je bilo jako lijepo", poručio je Mario. Nije mu se svidio tek vlasac 'iz osamdesetih'. "Okus predjela je bio odličan", jasna je bila Gordana nakon predjela. "Fino, dobro i nije masno bilo", zaključio je Dean.

'Mamin ručak' idući je stigao na stol, a uz njega je Ana poslužila papriku i matovilac te domaći kruh. "Nije me izgled dojmio, ali me emotivno dirnulo, tako je moja baka pripremala", komentirao je Mario glavno jelo. Posljednje jelo koje je Ana poslužila bio je desert - Tatina torta. Slatko s bijelom čokoladom, pistacijom i jagodama Ana je priredila svojim gostima u čast ocu. "Bilo mi je previše kičasto", komentirao je Mario izgled deserta. "Okus je bio odličan, vrh", dodala je Gordana o samom okusu jela. "Jednostavan, ne previše sladak, nisam obožavatelj, ali pojeo sam ga i bilo je dobro", zaključio je Dean.

Mali znak pažnje za kraj je Ana udijelila kandidatima. Dobili su vino i praline te drvene kuhače s porukom. Za kraj, goste je kod Ane zabavila njezina starija sestra Ivana. Djevojka je kandidatima zasvirala na gitari, a usto im je i zapjevala. "Predivno iznenađenje, njezina seka ima anđeoski glas i baš me iznenadila", jasna je bila Aleksandra. "Mislim da njezina sestra jako lijepo pjeva", zaključila je Gordana.

Za svoju večeru je Ana dobila devetku od Deana koji je pohvalio sva jela osim deserta. Istu ocjenu dala je i Gordana: 'Sve mi se svidjelo, ali malo atmosfera je bila za mene pretiha'. "Moja ocjena je deset, sve je bilo odlično i desetka za hrabrost", poručila je Aleksandra. "Sve je bilo odlično, a najviše iznenađenje koje je bilo na vrhuncu", zaključio je Mario ocjenjivanje još jednom desetkom.

