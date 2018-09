McCartney: Vidio sam pokojnu ženu reinkarniranu u vjevericu

Bilo tko drugi rekao bi da je to samo halucinacija od droge, no Robert i ja smo bili kao: 'Vidiš li to?' Osjećali smo kao da smo vidjeli nešto uzvišeno, ispričao je Paul McCartney (76) za The Times. Bivši član Beatlesa je u intervjuu progovorio o svom intenzivnom iskustvu s drogom tijekom kojeg je imao viziju Boga, a i vidio je svoju pokojnu suprugu Lindu reinkarniranu u vjevericu.

Foto: WIkipedia

McCartney nije otkrio kada se to dogodilo, no rekao je kako je s njime bio vlasnik galerije Robert Fraser i još dva prijatelja. Oni su zajedno uzeli halucinogenu drogu Dimetiltriptamin, koja je bila popularna jer je brže djelovala od LSD-a.

- Bio je to odličan trenutak, osjetio sam ushićenje i koža mi se naježila. Očito nemam dokaz da je to bila Linda, ali bilo je dobro za mene što sam to mislio - istaknuo je glazbenik. Paulova supruga, fotografkinja preminula je 1998. od raka dojke, a par je u braku dobio kćeri kćeri Stellu (46), Heather (55) i Mary (48) te sina Jamesa (40).

Foto: wikipedia

Bivši Beatles je objasnio kako je prije 'birao vjerovanja koja su mu se sviđala', a ovo iskustvo mu je dokazalo da postoji mogućnost duhovnog života poslije smrti. Dodao je kako dio njega želi vjerovati u tako nešto.

- Zato si dopuštam vjerovati da se to događa - rekao je glazbenik. Osim što je vidio suprugu, Paul tvrdi da je imao i viziju Boga.

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad A post shared by Paul McCartney (@paulmccartney) on Jul 23, 2018 at 5:23am PDT

- Vidio sam Boga, tu nevjerojatnu veličanstvenu stvar, i bio sam ponizan. Taj trenutak nije preokrenuo moj život, ali je bio znak - ispričao je. Glazbenik je progovorio i o svom divljenju prema kraljici Elizabeti II. (92) te istaknuo kako je ponosan jer je 'jedan od njezinih subjekata'. Dodao je kako je ona odradila 'vraški posao' i da su se Beatlesi uvijek jako divili njezinoj monarhiji.

- Bila nam je zgodna žena tako da smo oduvijek bili njeni fanovi - zaključio je McCartney.