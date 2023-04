McConaughey misli da mu je Woody Harrelson brat: 'Mama se viđala s njegovim tatom'

Moja ga djeca zovu 'ujak Woody', a njegova djeca mene zovu 'ujak Matthew'. Njegova obitelj misli da sam ja na slici, a ne on, šalio se glumac Matthew McConaughey (53), koji tvrdi da je glumac Woody Harrelson (61) njegov stvarni brat. To je rekao zato što Matthew sumnja da je njegova majka Mary imala seksualni odnos s Woodyjevim ocem Charlesom, koji je preminuo u zatvoru 2007. godine.

Foto: John Nacion/Press Association/PIXSELL

Počeo je o tome razmišljati nakon što je Mary rekla da je upoznala Charlesa kad su zajedno bili na odmoru. Zbog toga se bacio u istraživanje obiteljske povijesti. Momci su se okupili promovirajući komediju 'Brother From Another Mother', ali šale se kako tek trebaju napraviti DNK test.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

- U Grčkoj smo prije nekoliko godina sjedili i razgovarali o tome kako smo mi bliski i naše obitelji. I moja mama je bila tamo i rekla: 'Woody, poznavala sam tvog tatu'. Svi su bili svjesni što znači to 'poznavala'. Bilo je to 'nabijeno' poznavanje - rekao je McConaughey u podcastu 'Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa' pa nastavio:

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- Malo smo računali i otkrili da je Woodyjev tata bio na odmoru u isto vrijeme kad su se moji mama i tata razvodili. Postojala su mjesta u Teksasu gdje su se mogli okupljati ili sastajati...

U podcastu je Matthew rekao i kako je Woodyju lakše reći da je potrebno samo napraviti testiranje jer nema što izgubiti.

- Malo je teže meni to napraviti jer pomislim: 'Čekaj malo, želiš mi reći da postoji šansa da osoba koju zovem tata već 53 godine, ipak nije moj tata?' - govorio je McConaughey. Inače, dečki su na ljeto 2022. uživali na Jadranu. Luksuznom jahtom obilazili su otoke i degustirali razne delicije, a znali su se opuštati i na supu.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

