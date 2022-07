McConaugheyjeva supruga u videu otkrila što su Harrelson i njen suprug radili na Jadranu

Camila Alves (40), supruga Matthewa McConaugheya (52) objavila je kako se holivudska ekipa provodila na Jadranu i koji je zapravo bio povod njihovog dolaska na našu obalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

U Hrvatskoj su proslavili rođendan njihovog prijatelja Woodyja Harrelsona. Glumac je 23. srpnja s društvom proslavio 61. rođendan na luksuznoj jahti Serenity, kojom su plovili Jadranom.

Camila je sada objavila snimku u kojoj je Woodyju čestitala rođendan, a na kojoj Harrelson i njezin suprug veslaju u uvalama oko Dubrovnika, zbog čega se našalila da se osjećala kao 'višak'.

- Jednom i jedino Woodyju Harrelsonu, pravi je blagoslov što smo mogli zajedno proslaviti. No, prava istina je.... moj suprug me pozvao da zajedno otplovimo na SUP-u. Obukla sam minijaturni bikini misleći da ćemo biti samo on i ja... Kada sam izašla, vidjela sam tko je još na SUP-u... da... otišla sam se presvući i onda sam im se pridružila veslajući u kanuu - napisala je u objavi.

Tjedan dana prije Woodyjevog rođendana fotografi su ulovili njega i McConaugheyja kako veslaju oko Dubrovnika zajedno na dasci dok im se Camila pridružila u kanuu.

Glumci nisu obraćali pažnju na fotografe već su opušteno uživali u aktivnosti, a sudeći prema snimkama, dobro su se zabavili.

