Glumac Patrick Dempsey (55), najpoznatiji po svojoj ulozi u seriji 'Uvod u anatomiju' u kojoj je glumio snenog Dereka Shepherda koju je igrao kroz čak 11 sezona. U novoj knjizi 'How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy' napravljeni su intervjui s 80 ljudi povezanih sa serijom, a puno ih je svjedočilo Patrickovom neprihvatljivom ponašanju.

Naposljetku su odlučili ubiti njegov lik Dereka i time ga maknuti sa seta.

- Imao je problema s odjelom ljudskih resursa. Njegovo teroriziranje nije bilo seksualne prirode, ali su neki od kolega razvili PTSP zbog njegovog ponašanja - rekao je izvor koji je u knjizi, kako prenosi Daily Mail.

Patrick se navodno najviše svađao s redateljicom Shondom Rhimes (51), kao i s Ellen Pompeo (51), koja je bila njegova ljubav života i supruga u seriji.

Patrick navodno nije želio snimati svaki dan, pa je radio probleme s rasporedom i nekad se jednostavno ne bi pojavio. To je najviše uzrujavalo Pompeo, koja je jako puno scena dijelila upravo s njim.

- Nikad nisam mislila da ću reći zbogom McDreamyju - rekla je Rhimes, a iz produkcije su zaključili da njegovo zadržavanje nije bio vrijedno muke.

Iako Shonda nije htjela ulaziti u detalje o glumcu, rekla je da će on zauvijek ostati jedan od najvažnijih likova serije.