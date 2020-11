Medicinski tehničar Josip koji je skrbio o Kušecu: 'Unatoč boli, bio je nezahtjevan i skroman'

Otišao je velik, kako je i cijeli svoj život živio - mareći za druge i vodeći računa da se zahvali na pažnji koju je dobio kada mu je bila najpotrebnija. U ovom slučaju sudbina se poigrala da sam to bio ja, ispričao nam je

<p>Kad sam skrbio o njemu, na prvu ga nisam prepoznao, ali me se iznimno dojmio kao pacijent koji je, iako u svojoj boli, bio nezahtjevan i skroman, riječi su <strong>Josipa Stevića </strong>(35), medicinskog tehničara, kojemu je genijalni <strong>Mladen Kušec</strong> bio pacijent.</p><p>Legendarni radijski i televizijski novinar, pjesnik, književnik i pripovjedač za djecu preminuo je u ponedjeljak u Zagrebu.</p><p>- Pročitavši u jednom trenutku ime i prezime, obrazac njegova ponašanja i toplina kao pacijenta, potkrijepilo je sve ono što sam u sebi imao o njemu izgrađeno. Gesta zahvale u obliku knjige s posvetom dirnula me je, jer kao zdravstveni djelatnik to ne očekujem - rekao nam je Stević.</p><p>Napisao je kako mu je ubrzo nakon što su ga otpustili kući u bolnicu došla nepoznata žena. Bila je to Kušecova kći <strong>Mihaela Kušec Schwerer</strong>. Ona mu je donijela knjigu 'Sredina! Pomaknite se naprijed!'.</p><p>- Odabirom knjige pogodio je točno u srž moje osobnosti, kao da me je puno dulje poznavao. To je samo potvrdilo njegovu veličinu i na kraju, kao posljednja posveta koju je ikome napisao, svemu dalo neku neslućenu dimenziju - rekao je Stević.</p><p>Posebno mu je bilo drago što se mogao zahvaliti na daru.</p><p>- Bio sam neizmjerno sretan što imam priliku osobno se zahvaliti na poklonu i iskazati svoje oduševljenje. Nasmijao se iskreno i bilo je jasno da je njegov cjeloživotni motiv da druge učini sretnima - rekao je.</p><p>Kaže da je vijest o njegovoj smrti čuo na radiju, dok se vozio automobilom.</p><p>- Na prvu iznenađenje i nevjerica, jer sam 24 h prije s njim razgovarao. Skrenuo sam na prvi parking i razmišljao. Na drugu, sagledavši situaciju i kao medicinski tehničar u hitnoj medicini već 16 godina, znao sam prepoznati kad netko ide ka svome kraju. Otišao je velik, kako je i cijeli svoj život živio - mareći za druge i vodeći računa da se zahvali na pažnji koju je dobio kada mu je bila najpotrebnija. U ovom slučaju sudbina se poigrala da sam to bio ja, i na tome mu neizmjerno hvala - ispričao je Stević.</p><p>Za kraj nam je rekao kako osjeća potrebu da se Kušecu zahvali, i to sa dvije svoje fotografije izlaska i zalaska sunca u Zagrebu.</p><p>- Što sam mu prilikom zahvale na poklonu i rekao - da stihovi njegovih pjesama pristaju uz moje fotografije i da ću ih ponekad oživjeti - zaključio je ovaj medicinski tehničar.</p><p>Mladen Kušec je rođen u Zagrebu 1938. U rodnom gradu polazio je osnovnu školu, gimnaziju i studij na Filozofskom fakultetu. Na RZ-u je počeo raditi 1963. Kao novinar i urednik istaknuo se gledanim i slušanim radijskim i TV emisijama za djecu i mlade ('Tonkica Palonkica, frrr...', 'Patuljci pojma nemaju', 'Hihotići', 'Bijela vrana' i dr.).</p>