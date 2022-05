Meduza oduševila detektive, a Ida poručila: 'Ovi me bokovi podsjećaju na Žanamari Perčić'

Foto: RTL/Instagram

Meduza je otpjevala pjesmu Christine Aguilere 'Come On Over Baby'. Antonija Mandić je rekla kako i dalje misli da se ispod ove maske krije Lana Jurčević, dok Ida misli da je riječ o drugoj pjevačici

U raskošnijem showu 'Masked Singer' u kojem je prošli tjedan svoju masku Tintilinića skinula Ella Dvornik (31), publiku i gledatelje u večerašnjoj epizodi, očekuju nova iznenađenja. Ostalo je još šest maski koje nisu otkrile svoje identitete, a nakon večerašnje epizode i raskošnih pjevačkih duela, ostat će ih pet. POGLEDAJTE VIDEO: Naime, detektivi će u večerašnjoj emisiji imati poseban zadatak koji im je otkrila voditeljica Antonija Blaće (42).Tri maske koje ne prođu izravno dalje glasovima publike u studiju, odlaze u rundu 'Posljednja šansa', a poseban zadatak tamo će dočekati upravo Borka, Antoniju, Idu i Enisa. - Detektivi, večeras možete spasiti jednu masku - rekla im je voditeljica. Naime, u prvom pjevačkom duelu pojavili su se Torpedo i Meduza. Prvi na redu je bio Torpedo koji je otpjevao hit Prljavog kazališta 'Kiše jesenje'. - Volim razgovarati sam sa sobom jer volim razgovarati s pametnim ljudima - otkrio je gledateljima i detektivima novi trag o sebi. - Ja mislim da je ovo moj susjed kojega u zadnje vrijeme viđam rijetko, a i kad ga vidim okrene glavu od mene i pobjegne. Mislim da je ispod maske Mile Kekin - rekao je Borko. - Ispod maske je Ivan Vilibor Sinčić - rekla je Antonija. Uslijedio je nastup senzacionalne Meduze koja je otpjevala pjesmu Christine Aguilere 'Come On Over Baby'. Antonija je rekla kako i dalje misli da se ispod ove maske krije Lana Jurčević. - Čitav život imam istu boju kose - otkrila je novi trag Meduza. - Ipak mislim da je ispod maske Žanamari Perčić, ovi bokovi me podsjećaju na nju - rekla je Ida. Publiku u studiju više je oduševio Torpedu te su glasovanjem odlučili da upravo on ide dalje.